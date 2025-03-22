Sevgilinizin Ayrılmak İstediğini Gösteren Gizli İşaret Ortaya Çıktı: Psikolog Açıkladı, Bu Hareketi Yapıyorsa Yolun Sonu Yakın
Sevgiliniz bu hareketleri yapıyorsa ayrılık çanları çalıyor! Klinik Psikolog Sabrina Romanoff, sevgilinizin ayrılmak istediğini gösteren gizli işaretleri açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Romantik ilişkiler zamanla çeşitli nedenlerle sona erebilir. İletişim eksikliği, değişen duygular, güven sorunları ve kişisel farklılıklar gibi unsurlar, ilişkilerin yıpranmasına neden olabilir. Ancak bazı kişiler, ayrılık kararını uzun bir süre boyunca karşı tarafla paylaşmadan içinde saklar. Klinik Psikolog Sabrina Romanoff, bu durumda sevgilinizin ayrılmak istediğini gösteren gizli işareti açıkladı.
SEVGİLİNİZİN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARET
Dr. Romanoff’a göre, partnerinizin artık ilişkiye yatırım yapmaması, duygusal olarak geri çekildiğinin önemli bir göstergesi olabilir. Önceden yaptığı küçük jestlerin azalması, ilgisiz davranışlar ve sizinle paylaşımlarının giderek azalması, ilişkiden sessizce vazgeçtiğinin sinyallerinden biri olabilir.
Uzmanlar ayrıca, partnerinizin gün içinde sizinle ilgilenmemesi, neler yaptığınızı merak etmemesi ve kendi hayatıyla ilgili detayları paylaşmaktan kaçınmasının da ilişkinin sona ermek üzere olduğunu gösterebileceğini belirtiyor.
BU HAREKETLERİ YAPIYORSA AYRILIK YAKIN
Partneriniz sizinle vakit geçirmek için eskisi kadar istekli değilse, geleceğe dair ortak planlar yapmaktan kaçınıyor ve uzun vadeli konuşmalara mesafeli yaklaşıyorsa, evcil hayvanı, hobileri ve işi gibi diğer unsurlara ilişkinizden daha fazla zaman ayırıyorsa, fiziksel temas, sarılma ve öpüşme gibi yakınlaşmalardan kaçınıyorsa ilişkinin sona yaklaştığını işaret edebilir.
YAN YANAYKEN BİLE YALNIZ HİSSETTİRİYOR
Dr. Romanoff, ayrılmak isteyen kişilerin küçük problemlere bile tahammül edemediğini ve karşısındaki kişiye duygusal mesafe koyduğunu belirtiyor. Eğer partnerinizle yan yanayken bile kendinizi yalnız ve duygusal olarak uzak hissediyorsanız, bu da ilişkinin ciddi bir hasar aldığını gösteren önemli bir işaret olabilir.