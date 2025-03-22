Sevgilinizin Ayrılmak İstediğini Gösteren Gizli İşaret Ortaya Çıktı: Psikolog Açıkladı, Bu Hareketi Yapıyorsa Yolun Sonu Yakın

SEVGİLİNİZİN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTEREN İŞARET

Dr. Romanoff’a göre, partnerinizin artık ilişkiye yatırım yapmaması, duygusal olarak geri çekildiğinin önemli bir göstergesi olabilir. Önceden yaptığı küçük jestlerin azalması, ilgisiz davranışlar ve sizinle paylaşımlarının giderek azalması, ilişkiden sessizce vazgeçtiğinin sinyallerinden biri olabilir.

Uzmanlar ayrıca, partnerinizin gün içinde sizinle ilgilenmemesi, neler yaptığınızı merak etmemesi ve kendi hayatıyla ilgili detayları paylaşmaktan kaçınmasının da ilişkinin sona ermek üzere olduğunu gösterebileceğini belirtiyor.