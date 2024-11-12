Selvi Boylum Al Yazmalım Filminin Çekildiği Yer Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından 1977 yılında çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım filmi meğer bakın nerede çekilmiş... Türk Sinemasının en kült yapımlarından olan filminin çekildiği yerlerin 2024 yılındaki görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, yıllar sonra bile izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla süslenen film, Türk sinemasının altın çağını yansıtıyor. Filmin çekildiği yerler 2024 yılındaki görüntüleriyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Peki 7'den 70'e her kesimin yakinen bildiği Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi?
1977 yılında çekilen Selvi Boylum Al Yazmalım, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin ön plana çıktığı farklı bölgelerde hayata geçirildi. Filmin çekimleri, o dönemde Adana'nın bir ilçesi olarak bilinen Osmaniye'nin Kesmeburun köyü çevresinde, Kastabala bölgesinde yapılmış ve UNESCO'nun 2020 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne eklediği Kadirli ilçesindeki Karatepe-Aslantaş arkeolojik deposu hemen yanındaki baraj inşaatında gerçekleştirildi.
İlyas karakterinin baraj emeğinin şantiye sahneleri ise, 1975 yılında yapımına başlanıp 1984 yılında tamamlanan Aslantaş Barajı ve Hidroelektrik Santrali şantiye alanında çekildi.
Çekim mekanları arasında özellikle Adana, Hatay, İstanbul ve Bolu'nun doğal manzaraları da öne çıkıyor. Cengiz Aytmatov'un "Kırmızı Eşarp" adlı romanından uyarlanan film, yönetmen Atıf Yılmaz'ın ustalığıyla beyaz perdeye taşındı.
1977 yılında çekilen ve Türk sinemasında unutulmazlar arasına giren Selvi Boylum Al Yazmalım filminin çekildiği yerlerin 2024 yılındaki görüntüsü sosyal medyada yeniden gündem oldu.