Selvi Boylum Al Yazmalım Filminin Çekildiği Yer Bakın Neresi Çıktı: Son Hali Şaşırttı

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım, yıllar sonra bile izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi usta oyuncuların muhteşem performanslarıyla süslenen film, Türk sinemasının altın çağını yansıtıyor. Filmin çekildiği yerler 2024 yılındaki görüntüleriyle sosyal medyada yeniden gündem oldu. Peki 7'den 70'e her kesimin yakinen bildiği Selvi Boylum Al Yazmalım filmi nerede çekildi?