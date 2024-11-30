Şekersiz Çayın Zararları Ortaya Çıktı! ‘Kaşık Kalabilir, Şeker Kullanmıyorum’ Diyenler Yandı

Günün her saati tüketilebilen çay, Türk kültüründe önemli bir yere sahip. Birçok kişi sağlık açısından şekersiz tüketmeyi tercih etse de, şekersiz tüketilen çayın zararları da olabiliyor. Peki çay şeker ekleyerek mi içilmeli, yoksa doğal haliyle mi tercih edilmeli? İşte bu sorunun farklı yönleri…

ŞEKERSİZ ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

Şekersiz çay, düşük kalori içeriği sayesinde sağlıklı içim tercihi olabilir. Aynı zamanda, içeceğin doğal ton verici etkisi, şeker eklenmeden de enerji sağlamaya yeterlidir. Bu özellikleriyle, sağlığına dikkat eden birçok kişi şekersiz çayı tercih eder. Peki şekerli çayın faydaları nelerdir?