Şekerde 1 Saat Bekletip Kaynatmak Yetiyor: 80 Derde Deva Olarak Biliniyor

Kayısı, içerdiği vitaminler ve minerallerle adeta bir sağlık deposu olarak bilinirken, bu meyvenin marmelat haline getirilmesi, sadece bir tatlı keyfi değil, aynı zamanda bir sağlık tedavisidir. Sadece lezzetli bir atıştırmalık olmayan, aynı zamanda sağlık için de mucizevi etkileri bulunan kayısı marmelatının, içeriğindeki zengin besin değerleri sayesinde birçok hastalığa karşı vücudu koruduğu ortaya çıktı.