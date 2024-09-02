Seda Sayan'dan Çağlar Ökten Mesajı: Nefret Ederim
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla eşi Çağlar Ökten hakkında dikkat çeken bir mesaj verdi. Daha önce yedi kez evlenen 61 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük olan eşiyle olan mutlu evliliğini sıkça gündeme getiriyor.
Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, eşi Çağlar Ökten’in 4 milyon dolarlık villalarının bahçesinde çalışırken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Sayan, bu görüntülerin altına, "Uyuyan adamdan nefret ederim. Adam dediğin hafta sonunu eviyle ilgilenerek geçirir." notunu düşerek eşine olan takdirini esprili bir dille ifade etti.
Seda Sayan’ın bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çiftin mutlu birlikteliği hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
SEDA SAYAN KİMDİR?
Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Seda Sayan, gerek televizyon programları gerekse özel hayatıyla sürekli gündemde. Özellikle Instagram'da yaptığı paylaşımlar ve yaşına dair merak edilenlerle sık sık konuşulan Sayan, yıllar içinde bir ikon haline geldi. Peki, Seda Sayan kimdir ve kaç yaşındadır?
30 Aralık 1962 doğumlu olan Seda Sayan, şu an 61 yaşında. Ancak meslek hayatına daha erken adım atmak isteyen Sayan, mahkeme kararıyla yaşını büyütmüş, bu nedenle kimliğindeki doğum tarihi gerçeği yansıtmamaktadır. Oğlak burcu olan Sayan, bu burcun karakteristik özellikleriyle dikkat çekiyor.
Seda Sayan, müzik dünyasına düğün salonlarında şarkı söyleyerek adım attı. Gazinolarda sahne almaya başlamasıyla adını duyuran Sayan, Maksim Gazinosu'nda baş assolist olarak parladı. 1983 yılında "Yandı Pilav Tavası" adlı ilk albümünü çıkaran sanatçı, aynı yıl "Yorgun" filmiyle de oyunculuk kariyerine başladı. Bu dönemde Türker İnanoğlu gibi önemli isimlerin desteğini alan Sayan, müzikten oyunculuğa, televizyon programcılığına kadar uzanan geniş bir kariyere sahip oldu.
Günümüzde, özellikle "Sabahın Sultanı Seda Sayan" adlı programıyla televizyon ekranlarında yer alıyor ve gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından birine imza atıyor.
KAÇ DEFA EVLENDİ
Seda Sayan, özel hayatıyla da magazin dünyasının sıkça konuştuğu isimlerden biri. Bugüne kadar yedi kez evlilik yapan Sayan’ın eşleri arasında futbolcu Sinan Engin ve Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan gibi tanınmış isimler bulunuyor. Son olarak, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile dünya evine girdi.
KAÇ ÇOCUĞU VAR
Seda Sayan’ın Sinan Engin ile evliliğinden bir oğlu bulunuyor. 30 Ağustos 1990 doğumlu olan Oğulcan Engin, futbolculuk kariyerinin ardından işletmeciliğe yönelmiştir. Annesinin izinden gitmeyen Oğulcan, sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyor.
Seda Sayan, hem mesleki başarıları hem de çalkantılı özel hayatıyla Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.