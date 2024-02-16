Seçtiğiniz renge göre nasıl bir insansınız?
Seçimlerimiz karakterimiz hakkında ip uçları verirken, renk seçimlerimizin de üstümüzde etkisi belli oldu. İşte renk seçimlerimize göre karakterimiz.
KIRMIZI
Kırmızı, gücü ve otoriteyi arzuladığınızı gösterir. Sen inatçısın. Manipülasyon becerilerinizi ek olarak geliştirmiş olabilirsiniz. Otorite ve özgürlükten vazgeçmek size zor geliyor, özellikle profesörlere, patronlara, ebeveynlere vs.
İlişkilerde, ikiniz de gelişmeyi seviyorsunuz. Derinden seviyorsun. Agresif, kararlı, dışa dönük, ısrarcı ve inisiyatif almaktan veya konuşmaktan korkmuyorsunuz.
Çok çalışmaktan zevk alıyorsun. Eylem odaklı yapan, hızlı zekalı ve verimlisin. İşkolik seni tarif ediyor. Bir şey sizi ilgilendirmiyorsa, onu yapmak zordur. İddialı, azimli ve hedef odaklısınız. Kontrol ve girdiye sahip olmayı seviyorsunuz. Liderliği veya özerkliği seçersiniz.
Kariyer Seçenekleri: İşletme, satış, gazetecilik, hukuk, proje yöneticisi, yönetici.
MAVİ
Mavi en sevdiğiniz renkse, hayatta amaç aradığınız anlamına gelir. Başkalarını önemsemeli, teşvik etmeli ve onlara yardım etmelisiniz. Gerçek ve özgün olmak istiyorsun. İlişkiler sizin için önemlidir. Aşık ve besleyicisin. İnsanları, bitkileri ve hayvanları beslersiniz. Çocukken reddedilmeye karşı hassastınız. Yaratıcı zihniniz, sıkıcı sınıf rutinleriyle mücadele etmiş olmalı. Teşvik edici bir ortamda daha iyi çalıştınız. Kendinizi bir yetişkin olarak keşfedebilirsiniz.
Tutkulu, uyumlu ilişkiler için can atıyorsunuz. Çiçek, müzik, mum ışığında akşam yemekleri, sıcaklık, empati ve kaliteli zaman geçirmeyi takdir edersiniz. İfadeyi ve kabulü destekleyen ilişkileri seviyorsunuz. Duygular kararlarınızı etkiler. Tanınmak istiyorsun.
İş yerinde metodik, analitik ve detay odaklısınız. Fikirleri iyi motive ediyor ve iletiyorsunuz. Ayrıca rehberlik sunarak insanların kariyerlerini veya yaşamlarını geliştirmelerine yardımcı olursunuz. Samimiyetiniz ve şefkatiniz takdire şayan. Kişilerarası zorlukları çözebilirsiniz. Başkalarının potansiyelini geliştirmekten zevk alırsınız.
Kariyer Seçenekleri: İletişim, sanat, eğitim, danışmanlık, hemşire, öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, sağlık, finans, hukuk, mühendislik, muhasebe.
YEŞİL
Yeşil, en sevdiğiniz renk tonuysa, o zaman vizyoner, uyumsuz ve problem çözücüsünüz. Akıllılara ve adalete değer veriyorsunuz. Olayları, prosedürleri ve kararları anlamak istiyorsunuz. Standartlarınız sizindir. Küçüklük döneminde bir şeyleri zihinsel olarak meşgul etmede mükemmeldin. Rutini körü körüne takip etmektense çıkarlarınızın peşinden gitmeyi tercih edersiniz. Doğal olmayan bir takipçi olarak, otoriteyi sorgulayabilirsiniz.
İlişkilerde kafanla liderlik ediyorsun. Duygularını tekrar edeceksin. Duygusal olarak aşırı güçlü hissetmek sizi gerginleştirir. Duygusal bağlantıları tercih edersiniz, ancak havanızda olmadığınızda işinize veya diğer hobilerinize odaklanırsınız.
İşinde akıllısın. Öğrenmeyi seviyorsun. Dürüstlükle çalışıyorsunuz. Övülmekten zevk alıyorsun. Sen inatçısın. İstihdam sorunlarıyla karşılaştığınızda kolay pes etmeyeceksiniz. Yeni fikirler üretmek için araştırmayı ve bilgileri işlemeyi hızla fark edersiniz. Organize ve yetkilendirilmişsiniz. İnsanları anlıyorsun.
Kariyer Seçenekleri: Araştırmacı, metin yazarı, ekoloji, çevre, hekim, veteriner, adli tıp, muhasebeci, bankacılık, terapist, ürün/hesap yöneticisi.
SARI
En sevdiğiniz renk tonu olarak Sarı'yı seçmek, iyimser, eğlenceyi seven, neşeli ve yaratıcı olduğunuzu gösterir. Sohbetten zevk alıyorsun. Sen bir parti başlatıcısısın. Yalnızlıktan nefret ediyorsun. Doğal olarak kendini ifade ediyorsun. Mutluluk sizi motive eder. Sığ ilişkileri olan daha büyük bir gruba küçük, hoş bir grubu tercih edersiniz. Yüksek enerjili saflığınız, duygularınızı gizlemenize yardımcı olur. Hoş olmayan durumlarda kibirli olabilirsiniz.
İlişkilerde mevcut olmaya bayılıyorsunuz. Her anın tadını çıkarırsın. Bağımsızlığınıza ve sosyal hayatınıza saygı duyan arkadaşlardan hoşlanıyorsunuz. Karizmatik, canlı ve tutkulusun. Yeni insanlara ve çılgın maceralara bayılıyorsun. Kaygısız görünebilirsin ama yine de partnerinin arkadaşlığını ve ilgisini arzuluyorsun.
Yaratıcı, işbirlikçi işlerde iyisiniz. Spontane çalışmaktan zevk alırsınız. Beyin fırtınasından hoşlanırsınız. Veriler ve gerçekler konusunda iyisin. Sen iyi bir yatırımcısın. Bazen acele edebilirsiniz. Kendine güveniyorsun. Araştırma ve ağ kurma konusunda iyisin.
Kariyer Seçimleri: Pazarlama, markalaşma, tasarım, reklamcılık, avukat, finansal planlamacı, CEO, muhasebeci, muhabir, lojistikçi, denetçi, aktör, yemek servisi, tasarımcı, sağlık.
SİYAH
En sevdiğiniz renk Siyah ise, güçlü iradeli, kararlı, kendine güvenen, bağımsız bir risk alıcısınız demektir. İş yerinde ve ilişkilerde ciddi, korkutucu ve otoriter olabilirsiniz. Gizem, zarafet, yoğunluk, haysiyet, incelik ve nezaket yayıyorsunuz. Görünüşün, kontrolün sende olduğunu ima ediyor ama yine de kendi içinde güvensiz olabilirsin. Alkış beklemeden cesursun. Sevgi dolu ilgiye rağmen. Durumunuz ve yaşam tarzınız gıpta ediliyor.
İlişkiler mesafelidir. Duygusal olarak korunuyorsun. Sırlarınızı ve hayatınızı yüksek duvarların arkasında gizli tutuyorsunuz. Utangaçsın. Kişisel bilgilerinizi vermiyorsunuz. sen mesafeli ve gizemlisin, aynı zamanda çok dikkatlisin. Ancak, kendiniz güvenilir bir insansınız. Ham duyguların tadını çıkarırsın. Kendinizi ifade etmenizi engelleyen reddedilme korkunuz da olabilir. Bazen isyankarsın. Güvenlik açıklarını oldukça iyi gizliyorsun.
İş yerinde başarılı olan her şeyi yaparsın. Her zaman yenilik yapıyorsun. Her şey neredeyse kusursuz olmalı. Sen metodik ve netsin. Sen saygılısın. Tek başına gitmeyi seversin. Başkalarından yardım istemekte zorlanıyorsunuz.
Kariyer Seçimleri: Mühendislik, Mimarlık, Bilgisayar Programcısı, Mali Analist, Ekonomist, Kurumsal, Oyuncu, Girişimci, Avukat, Lider.
BEYAZ
En sevdiğiniz renk Beyaz ise, renk kişiliğiniz barışı koruyan, sabırlı, empatik, sakin, düzenli ve titiz bir birey olduğunuzu gösterir. Çatışmalardan kaçınırsınız. İffet, saflık ve masumiyeti temsil eden dikkatli bir insansınız. Sadelik, düzenlilik ve huzur için çabalıyorsunuz. Sakinleştirici varlığınız ve huzurlu doğanız için aranırsınız. Çoğu durumla diplomatik olarak ilgilenirsiniz. Herhangi bir kaotik durumda dengeyi sağlamayı amaçlayan uyumlu bir insansınız.
İlişkilerde cömert, nazik ve iyi bir dinleyicisiniz. Karşı tarafın iyi vakit geçirmesini sağlarsınız. Diğer insanların arzularıyla beslenirsin. Karşılığında nezaket ve saygı beklersiniz. Huzurlu ortamlardan motive oluyorsunuz. Çatışmayı önlemek için pervasızca yalan söyleyeceksin. İyi yapmaktansa iyi hissetmeye öncelik veriyorsunuz. Bireysellik kabulüne ihtiyacınız var. Huzurlu ve kibar görünebilirsin, ama içinde yatan bir azim var. Emir almaktan nefret ediyorsun. İsimlerle anılmamalısın.
Sen kontrol edilmeyecek bağımsız bir işçisin. Sen inatçısın. Bu size daha fazla özerklik verir ve çatışmayı azaltır. Kabul edilebilir bir tarafınız olduğu için, sonunda ona içerlersiniz. Baskı altında olmaktan nefret ediyorsun. Organize ve ileri görüşlüsünüz.
Kariyer Seçenekleri: Bankacı, danışman, analist, havaalanı personeli, güvenlik, bilim adamı, mühendis, avukat.