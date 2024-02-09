Sebebi bir hayli ilginç: Taksilerin rengi neden sarıdır?

Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde bir farklılık oluşturmak için sarı renk kullanımı doğru ve yerinde bir tercihtir. Müşteriler arasında da daha kolay hatırlanır. Taksilerin sarı olması, sadece işlevsel bir tercih değil, aynı zamanda kültürel, psikolojik ve pazarlama faktörleriyle de yakından ilişkilidir. Aynı zamanda sarıı renk, pozitif bir atmosfer oluşturabilir ve insanlara enerji verebilir.



