Schengen Vizesinde Türkleri En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu: Bakın Nedeni Neymiş
2024 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında önemli bir artış yaşandı. Toplamda 612.841 kişiye çok girişli uniform Schengen vizesi verilirken, başvuruların %21,7'si reddedildi. Bu red oranı, 2022 yılındaki %15,7'lik ortalama red oranına göre 6 puanlık bir artışa işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında %36,5 oranında bir artış gözlendi. En fazla başvuru yapılan Schengen ülkeleri arasında Yunanistan, Almanya, Fransa ve İtalya öne çıktı.
RED ORANLARININ YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELER
Red oranı en yüksek olan ülkeler arasında Estonya, Danimarka, Finlandiya ve Belçika yer alırken, Slovakya, İtalya, Slovenya ve Portekiz gibi ülkeler en düşük red oranlarını gösterdi. Uzmanlar, başvurularda eksik belge ve yanlış başvuru formlarının red sebepleri arasında ilk sırada yer aldı.
RED NEDENİ BELLİ OLDU
2024 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında hem başvuru sayısında hem de red oranlarında artış yaşandı. Başvuru sürecinde eksik belge ve yanlış form kullanımı gibi nedenler, red oranlarının artmasında önemli bir etken olarak öne çıktı.