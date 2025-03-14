Schengen Vizesinde Türkleri En Çok Reddeden Ülkeler Belli Oldu: Bakın Nedeni Neymiş

RED NEDENİ BELLİ OLDU

2024 yılında Türkiye'den yapılan Schengen vizesi başvurularında hem başvuru sayısında hem de red oranlarında artış yaşandı. Başvuru sürecinde eksik belge ve yanlış form kullanımı gibi nedenler, red oranlarının artmasında önemli bir etken olarak öne çıktı.