Şaşkınlık verdi: Aynı il, iki farklı durum!

"DOĞANIN ESKİ DENGESİNE KAVUŞMASI İÇİN KAR YAĞAR"

Tarık Dursun isimli vatandaş da, "İlçemizde geçmiş yıllarda ocak ve şubat aylarında metrelerce kar yağarken ne yazık ki bu son yıllarda kar yağışı azaldı. Dönem dönem belli aralıklarla kar yağıp kalktı. Mart ayındayız ilçemize kar yağdı oysa şuan Çemişgezek'te badem ağaçları çiçek açarken biz burada karla yüz yüzeyiz. Bu kar yağışın az olmasını aslında iklim değişikliğine bağlıyoruz. Kar yağışının az olması yer altı kaynak suları, yer üstü sularının azalmasına neden oluyor bu da doğamız için kötü bir durum. Sonuç itibari ile hayvancılık, arıcılığa yansıyor yeterli miktarda ot ve çiçek olmuyor bu nedenle dekolte düşüyor" ifadelerini kullandı.