Simge Sağın, Icardi hakkında konuştu

Milliyet'in haberine göre, Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Özgür Aras’ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Türkiye’nin çok değerli bir ismi Özgür Aras. Onunla çalıştığımız için çok mutluyum” dedi.