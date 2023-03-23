Simge Sağın, Icardi hakkında konuştu
Simge Sağın, önceki akşam düzenlenen etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile takipleşmesi ve birbirlerini Instagram hikayelerinde paylaşmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Simge Sağın, önceki akşam düzenlenen etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtladı. Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile takipleşmesi ve birbirlerini Instagram hikayelerinde paylaşmalarıyla ilgili açıklama yaptı.
Milliyet'in haberine göre, Simge Sağın, geçtiğimiz akşam Özgür Aras’ın düzenlediği 'Rengarenk30Yıl' gecesine katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Türkiye’nin çok değerli bir ismi Özgür Aras. Onunla çalıştığımız için çok mutluyum” dedi.
Sağın'ın, ‘Aşkın Olayım’ şarkısı, Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi’nin gol sevincinden sonra statta çalması ile en çok dinlenenler arasına girmişti. Arjantinli golcü, şarkıyı sosyal medyasında paylaşmış ve Sağın’ı etiketlemişti.
Sağın da bu paylaşıma sessiz kalmayıp, kalp emojisi ile kendi hesabında paylaşmıştı. Ardından ikili birbirini takibe almış ve Sağın, Beşiktaş'ı takipten çıkarmıştı.