Sarımsak Yemeden Önce 2 Kez Düşünün: Vücudu Resmen Yok Ediyor

SARIMSAĞIN ZARARLARI NELERDİR?

Her besin gibi sarımsağın da aşırı tüketimi veya yanlış kullanımı vücuda zarar verebilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları olan bireyler sarımsak tüketimine dikkat etmelidir.

Gastrointestinal Sorunlar: Sarımsak, mide asidini artırabilir. Gastrit, ülser veya pankreatit gibi rahatsızlıkları olanlar için tüketimi sakıncalı olabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Baş Ağrısı: Sarımsak tüketimi bazı bireylerde şakaklarda ağrıya neden olabilir. Bunun nedeni, safra kesesindeki basınç artışıyla ilişkilidir.

Çocuklarda Kullanım: Doktorlar, sarımsağın çocuklara 5-7 yaşından önce verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde mide ağrısına yol açabilir.