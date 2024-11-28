Sararmış Çaydanlıkları Temizlemenizi Sağlayan Tüyo! Lekeler Yok Oluyor

Çay, kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır. Sabah kahvaltılarından akşam sohbetlerine kadar her anımıza eşlik eden çay, hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Ancak sık kullanım sonucu çaydanlıklar zamanla sararır ve bu durum hem estetik açıdan rahatsız edici olabilir hem de hijyen konusunda endişelere neden olabilir. Neyse ki, basit ve etkili yöntemlerle bu lekelerden kurtulmak mümkün. İşte sararmış çaydanlıkları temizlemek için profesyonel bir tüyo!

Yeniçağ'daki bilgilere göre; Hepimizin her gün belki de gün içinde 2 – 3 defadan fazla kullandığını hemen sararıp kireç tutan çaydanlıkları belli bir zamandan sonra çayın lezzetini bozuyor.

ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Çaydanlığın dışı için, 1 çay kaşığı tuz ve 1 bardak sirke karışımının tamamen eridikten sonra çaydanlık dışının bu karışımla bulaşık süngeri ya da temizleme beziyle ovalayarak temizleyin.