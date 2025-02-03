Sapsarı Dişleri Kar Gibi Beyazlatan Sır Kabuğunda Saklı: Sürüp 5 Dakika Beklemek Yetiyor

5 GÜN KULLANIP 6 AY ARA VERİN

Oksijenli su ve karbonat, diş beyazlatma konusunda en çok bilinen ve kullanılan yöntemlerden biridir. Bu iki maddeyi karıştırarak macun kıvamına getirin ve dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı sık sık kullanmaktan kaçının. 3-5 gün kullandıktan sonra en az 6 ay ara vermelisiniz. Aksi takdirde dişleriniz aşınabilir ve zarar görebilir. Bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka diş hekiminize danışın.