Sapsarı Dişleri Kar Gibi Beyazlatan Sır Kabuğunda Saklı: Sürüp 5 Dakika Beklemek Yetiyor
Dişleri düzenli fırçalamak ve ağız bakımı gününüzün olmazsa olmazı ancak zamanla dişler çeşitli nedenlerle beyazlığını kaybedebilir. Diş üzerindeki lekeleri silgi gibi silecek, sararan dişleri kar gibi beyazlatacak yöntem ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sağlıklı ve beyaz dişler, güzel bir gülüşün en önemli unsurlarından biridir. Ancak zamanla dişler, çeşitli faktörler nedeniyle beyazlığını kaybedebilir. Neyse ki, dişlerinizi tekrar beyazlatmanın birçok yolu var. İşte sararan dişleri kar gibi beyazlatmanın sırrı. Kabuğunu dişlere sürüp 5 dakika beklemek yetiyor.
5 GÜN KULLANIP 6 AY ARA VERİN
Oksijenli su ve karbonat, diş beyazlatma konusunda en çok bilinen ve kullanılan yöntemlerden biridir. Bu iki maddeyi karıştırarak macun kıvamına getirin ve dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu karışımı sık sık kullanmaktan kaçının. 3-5 gün kullandıktan sonra en az 6 ay ara vermelisiniz. Aksi takdirde dişleriniz aşınabilir ve zarar görebilir. Bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka diş hekiminize danışın.
ELMA SİRKESİ İLE GARGARA YAPIN
Seyreltilmiş elma sirkesi, dişlerinizi beyazlatmada harikalar yaratabilir. 3 ölçek suya 1 ölçek sirke ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Bu sayede ağzınızdaki bakterileri ve iltihaba neden olan maddeleri yok edebilirsiniz. Dişlerinizdeki sarı lekeler kısa sürede azalacaktır.
KAR GİBİ BEYAZLATAN SIR KABUĞUNDA SAKLI
Muz kabuğunun iç kısmı, dişleriniz için doğal bir beyazlatıcı olabilir. İçeriğindeki potasyum, manganez ve magnezyum gibi mineraller, diş minesini güçlendirerek beyazlatıcı etki gösterir. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra muz kabuğunun içini dişlerinize sürüp 5 dakika beklemeniz yeterli.
ÇİLEK DİŞTEKİ LEKELERİ SİLGİ GİBİ SİLİYOR
Çileğin içerdiği malik asit, özellikle çay ve kahve lekelerine karşı etkilidir. 2 çileği ezip karbonatla karıştırarak macun haline getirin ve dişlerinizi 5-7 dakika boyunca fırçalayın. Ancak bu macunu her gün kullanmaktan kaçının.