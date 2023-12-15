Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu!

ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.