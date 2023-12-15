Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 'aslan' görüldü ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 2 gündür yapılan aramalar sonucu aslanı bitkin halde bulundu.

Şanlıurfa Siverek
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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 1

Siverek-Şanlıurfa karayolu 5’inci kilometresi okul kampüsleri civarında, okul çıkışı sırasında öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 2

Öğrencilerin görüntüleri çekerek haber vermesiyle kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede arama çalışmalarına başladı.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 3

ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Dün yapılan aramalara, havanın kararması sonucu ara verilmişti. Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvanseverlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 4

BİTKİN HALDE BULUNDU

Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 5

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 6

Aslanın nereden geldiği henüz öğrenilemedi.

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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 7
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Şanlıurfa Siverek'te görüldü, ekipler harekete geçti: Aramalar sonucu 'aslan' bulundu! - Resim: 8
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