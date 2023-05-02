3 yıla kadar hapsi isteniyor: Gülşen davasında karar bekleniyor
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanatçı Gülşen’in yargılandığı davada yarın karar çıkması bekleniyor.
Sanatçı Gülşen’in bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi’nce yargılandığı davada, 3 Mayıs Çarşamba günü karar açıklanması bekleniyor.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022’de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde ‘konutu terk etmeme’ şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.