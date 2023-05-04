Hapis cezası verilmişti: Gülşen'den açıklama

Açıklama şöyle:

“Bugün müvekkil Gülşen ÇOLAKOĞLU hakkında verilen hukuki olarak yorumlanamayacak haksız ve hukuka aykırı kararın ‘GÜLŞEN CEZALANDIRILDI’ başlıklarıyla haberleştirilmesi neticesinde müvekkil aleyhinde oluşan olumsuz algı sebebiyle konuyla ilgili açıklama yapmak gerekmiştir. Müvekkil Gülşen 25 Ağustos 2022 günü usul ve yasaya aykırı bir şekilde konutundan alınarak TCK’nın 216/1. Maddesi kapsamında ifadesi alınmış, tutuklanmış ve hakkında aynı suçtan iddianame düzenlenmiştir."