Hapis cezası verilmişti: Gülşen'den açıklama
Gülşen Çolakoğlu, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek verilen 10 aylık hapis cezasına ilişkin Instagram hesabından açıklama yayınladı.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu'nun yargılandığı davada dün karar çıktı.
İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen'e 10 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.
Gülşen, hapis cezası haberlerinin ardından avukatı Altın Mimir’in yaptığı açıklamayı Instagram hesabından paylaştı.
Açıklama şöyle:
“Bugün müvekkil Gülşen ÇOLAKOĞLU hakkında verilen hukuki olarak yorumlanamayacak haksız ve hukuka aykırı kararın ‘GÜLŞEN CEZALANDIRILDI’ başlıklarıyla haberleştirilmesi neticesinde müvekkil aleyhinde oluşan olumsuz algı sebebiyle konuyla ilgili açıklama yapmak gerekmiştir. Müvekkil Gülşen 25 Ağustos 2022 günü usul ve yasaya aykırı bir şekilde konutundan alınarak TCK’nın 216/1. Maddesi kapsamında ifadesi alınmış, tutuklanmış ve hakkında aynı suçtan iddianame düzenlenmiştir."