Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde
Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan sanatçı Gülşen, sevenlerine mesaj verdi.
Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan sanatçı Gülşen, sevenlerine mesaj verdi.
Tutuklanma sürecinin ardından konserlerine ara veren, tahliye olduktan sonra ise eskisi gibi sık sahne almayan Gülşen, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yeniden sahne alacak olan Gülşen, "Bazı kavuşmalara az kaldı" dedi.
Gülşen, bayramın ilk günü İstanbul’da, ikinci günü ise Kıbrıs’ta müzikseverlerle bir araya gelecek. Gülşen, 26 Mayıs’ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.