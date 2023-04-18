Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan sanatçı Gülşen, sevenlerine mesaj verdi.

Gülşen - imam hatip
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Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde - Resim: 1

Uzun süredir sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmayan sanatçı Gülşen, sevenlerine mesaj verdi.

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Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde - Resim: 2

Tutuklanma sürecinin ardından konserlerine ara veren, tahliye olduktan sonra ise eskisi gibi sık sahne almayan Gülşen, Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

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Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde - Resim: 3

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yeniden sahne alacak olan Gülşen, "Bazı kavuşmalara az kaldı" dedi.

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Gülşen'den aylar sonra sevenlerine müjde - Resim: 4

Gülşen, bayramın ilk günü İstanbul’da, ikinci günü ise Kıbrıs’ta müzikseverlerle bir araya gelecek. Gülşen, 26 Mayıs’ta da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

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