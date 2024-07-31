Salçanın Küflenmesini Tamamen Kesiyor: Aylar Geçse Bile İlk Günkü Gibi Kalıyor

Salça Kıvamına Getirme:

Güneşte Kurutma: Püreyi geniş bir tepsiye dökün ve toz, böcek gibi zararlılardan korunacak şekilde güneş altında bekletin. İki günde bir karıştırarak fazla suyunun çekilmesini sağlayın. Bu yöntem uzun sürebilir.



Kısık Ateşte Kaynatma: Püreyi derin bir tencerede sürekli karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar kaynatın.



Kavanozlama: Salçayı temiz kavanozlara sıcak olarak dökün, kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları ters çevirip bir gece bekletin. Kullanıma başlamadan önce üstüne sıvı yağ dökün ve buzdolabında saklayın.



Bu yöntemlerle ev yapımı salçanızı uzun süre taze ve lezzetli tutabilirsiniz.