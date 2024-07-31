Salçanın Küflenmesini Tamamen Kesiyor: Aylar Geçse Bile İlk Günkü Gibi Kalıyor
Türk mutfağının en sevilen gıdalarından salça, çoğu zaman marketlerde büyük konserveler içerisinde satılıyor. Bu durum hızla tüketilmemesi halinde salçaların küflenmesine yol açarken, her yıl tonlarca salça bu nedenle çöpe atılıyor. Uzmanlar, otellerde kullanılan bir yöntem ile salçaların aylarca bozulmasının önüne geçecek sırrı paylaştı.
Salça, normal şartlar altında oldukça dayanıklı bir besin olsa da, küflenmeye karşı hassas yapısı ile bilinir. Evindeki salçaları çabucak tüketmeyen ya da buzdolabında salça varken şehir dışına tatile giden birçok insan, salçaya yeniden baktığında birçok noktanın küflendiğine tanık olabilir.
Salçanın küflenmesini önlemek için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:
Sterilizasyon Yapın: Salçanın küflenme riskini azaltmak için, cam kavanozlarınızı ve kapaklarınızı kaynar suyla sterilize edin ya da fırında ısıtın.
Uygun Saklama: Salçayı serin ve kuru bir yerde saklayın. Ayrıca, açılmış salçayı hava almayacak şekilde kapalı bir kapta muhafaza etmek daha güvenlidir.
Tazeliği Koruyun: Salçayı açtıktan sonra mümkün olduğunca hızlı tüketmeye çalışın veya buzdolabında saklayın. Bu, küflenme riskini minimize eder.
Küflenmiş Salçayı Atın: Eğer salça küflenmişse, bunu kesinlikle tüketmeyin. Küflenmiş salçayı çöpe atın ve kavanozunuzu iyice temizleyin.
Düzenli Kontrol: Salçanızı düzenli aralıklarla kontrol ederek küflenme belirtilerini gözlemleyin. Küflenme belirtileri arasında yeşil veya beyaz noktalar, kötü koku ve tadında değişiklikler bulunur.
Bu basit önlemlerle salçanızın ömrünü uzatabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.
Evde Salça Yapımı
Malzemeler:
5 kilo kapya biber
500 gram acı sivri biber
3 yemek kaşığı kaya tuzu
Saklamak için yarım su bardağı ayçiçek yağı
Yapılışı:
Biberlerin Hazırlığı: Kapya ve acı biberleri bol su ile yıkayın. Saplarını kesin, çekirdeklerini çıkarın. Etli kısımlarını iri parçalar halinde doğrayın. Üzerine kaya tuzu serpin ve derin, kapaklı bir tencereye koyun. Az miktarda su ekleyerek kapağı kapalı şekilde 20 dakika pişirin.
Püre Yapımı: Haşladığınız biberlerin suyunu kullanmak isterseniz, ayırabilirsiniz. Püre elde etmek için biberleri tel süzgeçten geçirin ya da mikserle ezin.
Salça Kıvamına Getirme:
Güneşte Kurutma: Püreyi geniş bir tepsiye dökün ve toz, böcek gibi zararlılardan korunacak şekilde güneş altında bekletin. İki günde bir karıştırarak fazla suyunun çekilmesini sağlayın. Bu yöntem uzun sürebilir.
Kısık Ateşte Kaynatma: Püreyi derin bir tencerede sürekli karıştırarak suyunu tamamen çekene kadar kaynatın.
Kavanozlama: Salçayı temiz kavanozlara sıcak olarak dökün, kapaklarını sıkıca kapatın ve kavanozları ters çevirip bir gece bekletin. Kullanıma başlamadan önce üstüne sıvı yağ dökün ve buzdolabında saklayın.
Bu yöntemlerle ev yapımı salçanızı uzun süre taze ve lezzetli tutabilirsiniz.