Salçada Küflenmeyi Anında Önlüyor! Meğer Yıllardır Boşuna İsraf Etmişiz

Domates ve acı biber gibi sebzelerin ezilip kaynatılmasıyla elde edilen salça, Türk mutfağında sıkça kullanılır. Ancak, salçadaki nem oranı yüksek olduğunda küf oluşumu kaçınılmaz hale gelebilir. Ev yapımı salçalarda bu sorun pek görülmese de, hazır salçalar daha hızlı küflenebilir.

KÜFÜ ÖNLEMEK İÇİN DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Salçadaki küf sorununu engellemek için birkaç basit yöntem uygulanabilir...

Cam Kavanoz Tercihi: Salçanızı teneke kutularda yerine cam kavanozlarda saklamanız, küf oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Eğer hazır salçanızı teneke kutularda aldıysanız, en kısa sürede cam kavanoza aktarabilirsiniz.