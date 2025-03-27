Saksınızda ve Bahçenizde Çıkan Bu 3 Ota Çok Dikkat Edin! Emekleriniz Zayi Olabilir

Bahçenizde yetişen yabani otlar aslında toprağınızın sağlığı hakkında önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, bu otların türüne göre toprağın asitlik seviyesi, nem durumu ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olabileceğinizi belirtiyor. İşte en yaygın yabani otlar ve onların anlattıkları: