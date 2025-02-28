SAHUR SAAT KAÇTA? DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: İşte İl İl İftar Saati ve Sahur Vakitleri

EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTACAK İLLER

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, 30 ilde 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İlk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de ise 12 saat 56 dakika ile en uzun oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak. Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç süreleri arasındaki fark sadece 2 dakika olacak. Dünya genelinde ise en uzun orucun 14 saat 47 dakika ile Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacak.