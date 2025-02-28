SAHUR SAAT KAÇTA? DİYANET RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: İşte İl İl İftar Saati ve Sahur Vakitleri
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Türkiye genelindeki tüm illerin iftar ve sahur saatleri netleşti. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa sahur vakti ne zaman? İşte il il iftar ve sahur saatleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının manevi huzurunu ve bereketini yaşamak isteyen milyonlarca Müslüman, iftar ve sahur vakitlerini merakla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile Türkiye genelindeki tüm illerin iftar ve sahur saatleri netleşti. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi büyükşehirler başta olmak üzere 81 ilde oruç ibadetinin saatleri imsakiye aracılığıyla kolayca öğrenilebilecek. Peki, 2025 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin iftar saatleri ve iftara ne kadar kaldı sorusunun cevabı...
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği huzur, bereket ve rahmet ayı olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. Bu gece, oruç tutmak isteyenler ilk sahur için sofralarına oturacak. İstanbul’da ilk iftar saat 19:01'de açılacak.
EN UZUN VE EN KISA ORUÇ TUTACAK İLLER
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre, 30 ilde 12 saat 54 dakika ile en kısa oruç tutulacak. İlk gün Osmaniye, Kastamonu, Antalya, Bilecik, Denizli ve Balıkesir'de ise 12 saat 56 dakika ile en uzun oruç tutulacak. Geriye kalan 45 ilde ise 12 saat 55 dakika oruçlu kalınacak. Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç süreleri arasındaki fark sadece 2 dakika olacak. Dünya genelinde ise en uzun orucun 14 saat 47 dakika ile Yeni Zelanda’nın Wellington şehrinde tutulacak.
İŞTE İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025
İstanbul: İlk sahur (imsak) saati 06:07, iftar saati 19:01
Ankara: İlk sahur (imsak) saati 05:52, iftar saati 18:47
İzmir: İlk sahur (imsak) saati 06:16, iftar saati 19:11
Türkiye genelinde en erken imsak saati 05:08 ile Iğdır’da, en erken iftar saati ise yine 18:02'de Iğdır’da olacak. Ramazan’ın ilk gününde son imsak saati 06:18 ile Çanakkale’de yaşanacak.
KADİR GECESİ VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayında, oruç, teravih namazı, fitre verme, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetler büyük bir coşkuyla yerine getirilecek. Kur’an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olarak ifade edilen Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak ve İslam âleminde sevinç ve huzurla karşılanacak.