Sahte Zeytinyağını Bu Yöntemle Anında Bulabilirsiniz! İşte Hileli Zeytinyağını Bulmanın 3 Basit Yolu

1. ETİKET BİLGİLERİNİ İYİ İNCELEYİN

Zeytinyağı satın alırken ilk yapılması gereken, ürünün etiketini dikkatlice incelemek. Gerçek zeytinyağları, genellikle "sızma" ya da "soğuk sıkım" gibi ibarelerle tanıtılır. Bu ibareler, zeytinyağının doğal yöntemlerle elde edildiğini ve kimyasal işlem görmediğini belirtir. Ayrıca, kaliteli bir zeytinyağı etiketinde zeytin çeşidi, üretim yeri, üretim yılı gibi bilgiler yer alır. Zeytinyağının nerede üretildiği ve hangi zeytinlerden yapıldığı gibi bilgiler eksik ya da belirsizse, bu ürünün kalitesiz ya da karışık yağ içeriyor olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

Son kullanma tarihi de dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli faktör. Zeytinyağı, taze tüketildiğinde sağlık açısından en faydalı olan gıdalardan biridir. Eski, uzun süre beklemiş yağlar hem tadını kaybeder hem de besin değerleri düşer. Bu nedenle, son kullanma tarihi geçmiş ya da geçmişe yakın olan zeytinyağlarını tercih etmemek daha doğru olur.

2. TAT VE AROMA TESTİ YAPIN

Gerçek zeytinyağını hileli olanlardan ayırt etmenin bir diğer yolu, tadına bakmaktır. Gerçek zeytinyağı, karakteristik olarak meyvemsi bir tada sahiptir. Tadarken hafif bir acılık ve boğazınızda hafif bir yakıcılık hissediyorsanız, bu zeytinyağının kaliteli ve doğal olduğuna işaret eder. Ayrıca, zeytinyağının kendine özgü hoş ve taze bir aroması olmalıdır. Eğer yağı tadarken çok düz, yavan ya da yapay bir tat alıyorsanız, bu yağın hileli ya da düşük kaliteli olma ihtimali oldukça yüksektir.

Aroma testinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, zeytinyağının tazeliğidir. Taze bir zeytinyağı, yoğun ve canlı bir aromaya sahip olmalıdır. Zamanla bu aroma azalabilir ve zeytinyağı bayatlayabilir. Bu yüzden, aroması zayıf ya da kokusu keskin olan yağlardan kaçınmak faydalı olacaktır.