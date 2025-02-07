Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır?
Son günlerde yaşanan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri sahte içkiler oldu. Peki sahte alkol nasıl anlaşılır, sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda artan sahte alkol vakaları, birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki sahte içki yüzünden hayatını kaybeden 33 kişiyle birlikte sahte içki dolayısıyla ölenlerin sayısı 103'e yükseldi.
Sahte alkol, genellikle etil alkol yerine metil alkol içerir. Metil alkol, vücutta parçalandığında görme kaybı, böbrek yetmezliği ve hatta ölüme neden olabilen çok zehirli bir maddedir. Peki, sahte alkolün belirtileri neler? İşte detaylar...
Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri, içilen alkolün miktarına ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilir. Belirtiler genellikle içildikten birkaç saat içinde ortaya çıkar ve zamanla kötüleşir.
İŞTE SAHTE ALKOLÜN BELİRTİLERİ
Erken Belirtiler (İlk 6-24 Saat)
Baş dönmesi, sersemlik
Şiddetli mide bulantısı ve kusma
Karın ağrısı
Şiddetli baş ağrısı
Halsizlik, bilinç bulanıklığı
İleri Düzey Belirtiler
Görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme, ışığa hassasiyet, körlük)
Nefeste aseton kokusu (tatlımsı veya meyvemsi koku)
Nefes darlığı, hızlı ve derin solunum
Bilinç kaybı, koma
Kasılmalar
Böbrek yetmezliği ve organ yetmezliği