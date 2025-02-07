Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır?

Sahte alkol, genellikle etil alkol yerine metil alkol içerir. Metil alkol, vücutta parçalandığında görme kaybı, böbrek yetmezliği ve hatta ölüme neden olabilen çok zehirli bir maddedir. Peki, sahte alkolün belirtileri neler? İşte detaylar...