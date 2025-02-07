Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır?

Son günlerde yaşanan sahte alkol zehirlenmelerinin ardından sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan biri sahte içkiler oldu. Peki sahte alkol nasıl anlaşılır, sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri neler? İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

Alkol zehirlenme
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Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Resim: 1

Son yıllarda artan sahte alkol vakaları, birçok insanın hayatını tehlikeye atıyor. İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti. Ankara'daki sahte içki yüzünden hayatını kaybeden 33 kişiyle birlikte sahte içki dolayısıyla ölenlerin sayısı 103'e yükseldi.

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Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Resim: 2

Sahte alkol, genellikle etil alkol yerine metil alkol içerir. Metil alkol, vücutta parçalandığında görme kaybı, böbrek yetmezliği ve hatta ölüme neden olabilen çok zehirli bir maddedir. Peki, sahte alkolün belirtileri neler? İşte detaylar...

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Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Resim: 3

Sahte alkol zehirlenmesinin belirtileri, içilen alkolün miktarına ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilir. Belirtiler genellikle içildikten birkaç saat içinde ortaya çıkar ve zamanla kötüleşir.

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Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Resim: 4

İŞTE SAHTE ALKOLÜN BELİRTİLERİ

Erken Belirtiler (İlk 6-24 Saat)

Baş dönmesi, sersemlik

Şiddetli mide bulantısı ve kusma

Karın ağrısı

Şiddetli baş ağrısı

Halsizlik, bilinç bulanıklığı

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Sahte Alkol Zehirlenmesinin Belirtileri Neler? Sahte İçki Nasıl Anlaşılır? - Resim: 5

İleri Düzey Belirtiler

Görme bozuklukları (bulanık görme, çift görme, ışığa hassasiyet, körlük)

Nefeste aseton kokusu (tatlımsı veya meyvemsi koku)

Nefes darlığı, hızlı ve derin solunum

Bilinç kaybı, koma

Kasılmalar

Böbrek yetmezliği ve organ yetmezliği

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