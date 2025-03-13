Saç Dökülmesini Önlemek Meğer Bu Kadar Basitmiş! Tek Bir Hareket Yetiyor

SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Saç dökülmesini azaltmak ve daha sağlıklı saçlara sahip olmak için bazı önlemler alınabilir. İşte saç sağlığını destekleyen yöntemler:

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME

Protein, demir, çinko ve B vitamini açısından zengin gıdalar tüketmek saçların güçlenmesine yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, balık, kuruyemişler ve baklagiller saç sağlığını destekleyen besinler arasındadır.

Hindistancevizi yağı, argan yağı ve zeytinyağı gibi doğal yağlar saçları besleyerek güçlenmesine yardımcı olabilir. Düzenli olarak uygulanan doğal yağ maskeleri saç dökülmesini azaltabilir.

SAÇ DERİSİNE MASAJ YAPMAK

Kan dolaşımını artırmak ve saç köklerini güçlendirmek için saç derisine düzenli masaj yapılabilir. Masaj, saç köklerine daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağlayarak dökülmeyi azaltabilir.

Sülfat, paraben ve silikon içermeyen şampuanlar saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Daha doğal içerikli ürünler tercih edilmelidir.