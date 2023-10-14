Resmi açıklama geldi: İstanbul'un 20 ilçesi karanlığa gömülecek!

ARNAVUTKÖY

NO: 35100631

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah AYYILDIZ, CANDEMİR, DEVRAN, FATİH, GÜLAÇAN, HELAL, KAYHAN, KÖPRÜ, MENDERES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TEPELİK, UHUD, YALVAÇ, YAYLA, İNCİRLİK sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100605

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL, KORULUK, KÜÇÜK ÇİFTLİK, OKUTAN, OTAĞ, TAŞKIN ÇİFTLİK, TEMİZEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100593

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AHBAP, CİHANSER, KIRÇEŞME, MEHVEŞ, MÜRVET, MİKAİL, SOKULLU MEHMET sk / İSLAMBEY mah SOKULLU MEHMET sk bölgelerinde 14/10/2023 09:00:00 - 14/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102036

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 14/10/2023 09:30:00 - 14/10/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102040

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah NUSRET sk bölgelerinde 14/10/2023 10:30:00 - 14/10/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102045

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 14/10/2023 12:30:00 - 14/10/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35100457

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 14/10/2023 15:00:00 - 14/10/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35102054

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 14/10/2023 17:00:00 - 14/10/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.