Ramazan'da Kimler Oruç Tutamaz, Oruç Kimlere Farz Değil? Hangi Durumlarda Oruç Tutulmaz? Diyanet Tek Tek Açıkladı
Ramazan ayı yaklaştıkça oruç tutamayanlar ne yapmaları gerektiğinin yanıtlarını aramaya başladı. 'Kimler oruç tutamaz, oruç kimlere farz değil?' sorusu pek çok Müslüman tarafından merakla araştırılıyor. Diyanet, oruç ibadetini yerine getiremeyecek kişilerin durumlarını tek tek açıkladı. İşte oruç tutamayacak kişiler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayına sayılı günler kala, milyonlarca Müslüman için oruç ibadeti hakkında sorular yeniden gündeme geldi. 1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayında kimler oruç tutamaz sorusu pek çok Müslüman tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Bazı durumlar, sağlık ve yaşam koşulları gibi nedenlerle oruç tutmayı güçleştirebiliyor. Peki, Ramazan'da kimler oruç tutamaz, oruç kimlere farz değil? Hangi durumlarda oruç tutulmaz yerine fidye verebilir? Diyanet madde madde açıkladı.
RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?
Yolculuk
Ramazan’da en az doksan kilometrelik sefer mesafesine gidilecek olan kişiler, geceden oruca niyet etmeden seyahate çıkabilirler. Ancak, seyahat sırasında orucun bozulması durumunda, bu mazeret geçerli sayılmaktadır; başlanan ibadet mazeret nedeniyle yarıda kesilmemelidir. Buna rağmen sefer bir mazeret olduğu için orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir.
Hastalık
Oruç tutarken mevcut hastalığının kötüleşeceğinden veya sürecin uzayacağından endişe edenler, doktorlarının onayıyla oruç tutmayabilir. Böyle durumlarda, tutulamayan oruçlar Ramazan sonrası kaza edilir.
Yaşlılık
İleri yaş nedeniyle oruç tutmak sağlık açısından risk oluşturuyorsa, yaşlılar oruç tutmama hakkına sahiptir. Bu durumda, tutamadıkları günler için fidye ödenmesi gerekir.
İleri Derecede Açlık ve Susuzluk
Açlık veya susuzluk sebebi ile beden ve ruh sağlığının ciddi derecede zarar görmesi söz konusu olan kimse orucunu bozabilir. Sağlık şartlarının düzelmesi hâlinde bozulan oruç Ramazan’dan sonra kaza edilir. Böyle bir kimsenin orucuna devam etmesi ölümüne sebep olacak nitelikte ise orucunu açmaması yani oruca devam etmesi haram olur.
Zor ve Meşakkatli İşlerde Çalışma
Normal ibadetlerinizi engelleyecek kadar ağır işlerde çalışan veya çalıştırılan kişiler, sağlıklarına zarar gelmesinden endişe duyuyorsa oruç tutmayabilirler. Bu durumda, oruç tutamadıkları günler daha sonra müsait zamanlarda telafi edilir.
Gebe ve Emzikli Kadınlar
Hamilelik veya emzirme dönemindeki kadınlar, hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığını riske atmamak için oruç tutmama hakkına sahiptir. Sağlıkları normale döndüğünde, kaçırılan oruçları kaza etmeleri gerekir.