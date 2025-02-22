Ramazan'da Kimler Oruç Tutamaz, Oruç Kimlere Farz Değil? Hangi Durumlarda Oruç Tutulmaz? Diyanet Tek Tek Açıkladı

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

Yolculuk

Ramazan’da en az doksan kilometrelik sefer mesafesine gidilecek olan kişiler, geceden oruca niyet etmeden seyahate çıkabilirler. Ancak, seyahat sırasında orucun bozulması durumunda, bu mazeret geçerli sayılmaktadır; başlanan ibadet mazeret nedeniyle yarıda kesilmemelidir. Buna rağmen sefer bir mazeret olduğu için orucunu seferîliği başladıktan sonra bozarsa kendisine keffâret gerekmez, sadece kaza gerekir.