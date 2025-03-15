Ramazan ile Beraber Satış Rekoru Kırdı! Gümüşhane'nin Göz Bebeği Geçim kaynağı Oldu
Gümüşhane’nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve köme, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Doğal içeriğiyle dikkat çeken bu geleneksel lezzetler, özellikle sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi.
Kaynak: İHA
Dutun kazanlarda kaynatılıp fındık ya da ceviz ilave edilerek bezlerde kurutulmasıyla hazırlanan pestil ve köme, hiçbir katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu ürünlere olan talepte belirgin bir artış yaşanırken, üreticiler gelen siparişlerden memnun olduklarını belirtiyor.
"DOĞALLIĞI VE ENERJİ VERMESİ TERCİH SEBEBİ"
Pestil ve köme üreticisi Battal Sökmen, Ramazan ayıyla birlikte siparişlerin arttığını belirterek, “Pestil ve köme, Gümüşhane’ye özgü bir lezzet. Önce kentte üretilip daha sonra bölgeye, Türkiye’ye ve dünyaya yayıldı. Doğal içeriği ve enerji verici özelliği nedeniyle vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
Ramazan ayında ise özellikle iftardan sonra tatlı yerine tercih ediliyor. Sahurda da tüketildiğinde tok tutuyor ve enerji sağlıyor” dedi.
Siparişlerin arttığını vurgulayan Sökmen, "İçeriğinde bulunan ceviz ve dut, doğal olduğu için çok seviliyor. Ramazan ayında daha fazla talep görüyor olması bizi sevindiriyor ve ekonomik olarak da katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.