Ramazan ile Beraber Satış Rekoru Kırdı! Gümüşhane'nin Göz Bebeği Geçim kaynağı Oldu

Dutun kazanlarda kaynatılıp fındık ya da ceviz ilave edilerek bezlerde kurutulmasıyla hazırlanan pestil ve köme, hiçbir katkı maddesi içermemesi nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bu ürünlere olan talepte belirgin bir artış yaşanırken, üreticiler gelen siparişlerden memnun olduklarını belirtiyor.