Ramazan Hazırlığı Başladı: İşte Buzluğa Atmalık En Pratik ve Lezzetli Yemekler
Ramazan ayına az bir süre kala hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmek isteyenler, Ramazan boyunca iftar ve sahur sofralarında pratik çözümler sunan buzluk yemekleri için hazırlıklara başladı. İşte buzluğa atmalık en pratik ve lezzetli yemekler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, mutfaklarda hazırlık telaşı da başladı. Ramazan ayında iftar ve sahur hazırlıklarında vakit kazanmak isteyenler için buzlukta uzun süre saklanabilecek yemekler kurtarıcı oluyor. Uzun süre tazeliğini koruyan ve pişirme kolaylığı sağlayan bu tarifler, Ramazan sofralarını zenginleştiriyor. Özellikle çorbalardan böreklere, köftelerden tatlılara kadar birçok farklı tarifi dondurmak mümkün. İşte buzluğa atmalık en pratik ve lezzetli yemek önerileri...
HEM PRATİK HEM EKONOMİK
Buzluk hazırlığı yapmak, Ramazan ayında her gün aynı yemekleri yapma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, sağlıklı ve dengeli beslenmeye de katkı sağlıyor. Özellikle yoğun iş temposu olanlar ya da kalabalık iftar sofraları kuranlar için buzluk yemekleri büyük kolaylık sağlıyor.
İŞTE BUZLUĞA ATMALIK PRATİK VE LEZZETLİ YEMEKLER
Mercimek Çorbası ve Diğer Çorbalar: Pişirilip porsiyonlar halinde dondurulabilen çorbalar, iftar ve sahurda hızlıca ısıtılarak sofraya getirilebiliyor.
Börek ve Poğaça: Ispanaklı, peynirli veya kıymalı börekler ile poğaçalar, pişirilmeden önce dondurularak gerektiğinde taze taze pişirilebiliyor.
Köfte ve Kebap: Şekil verilerek buzlukta saklanan köfte ve şiş kebaplar, iftar için hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.
Tatlılar: Kadayıf ve sütlü tatlılar gibi tarifler önceden hazırlanıp dondurulabiliyor, ihtiyaç anında çözülerek ikram edilebiliyor.
Sebzeler ve Zeytinyağlılar: Bezelye, brokoli, havuç gibi sebzeler doğranıp buzlukta saklanabilirken, zeytinyağlı enginar veya fırında karnabahar gibi yemekler de pişirilip dondurulabiliyor.