Ramazan Hazırlığı Başladı: İşte Buzluğa Atmalık En Pratik ve Lezzetli Yemekler

İŞTE BUZLUĞA ATMALIK PRATİK VE LEZZETLİ YEMEKLER

Mercimek Çorbası ve Diğer Çorbalar: Pişirilip porsiyonlar halinde dondurulabilen çorbalar, iftar ve sahurda hızlıca ısıtılarak sofraya getirilebiliyor.

Börek ve Poğaça: Ispanaklı, peynirli veya kıymalı börekler ile poğaçalar, pişirilmeden önce dondurularak gerektiğinde taze taze pişirilebiliyor.

Köfte ve Kebap: Şekil verilerek buzlukta saklanan köfte ve şiş kebaplar, iftar için hem pratik hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.



