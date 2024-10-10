Rafadan Yumurta mı Yoksa Çok Haşlanmış Yumurta mı Daha Sağlıklı? Doktorlar İlk Kez Açıkladı
Uzman Diyetisyen Işın Sayın rafadan yumurta mı yoksa çok haşlanmıl yumurtanın mı daha sağlıklı olduğun açıkladı. Sayın aynı zamanda yumurtanın doğru pişirme yöntemini de anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzman Diyetisyen Işın Sayın, Türk mutfağının sevilen besinlerinden biri olan yumurtanın, doğru pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde sağlık açısından büyük faydalar sağladığını belirtti. Sayın, rafadan yumurtanın mu yoksa haşlanmış yumurtanın mı daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Ayrıca, yumurtanın sarısındaki yüksek A vitamini içeriği sayesinde görme fonksiyonlarını desteklediğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Yumurta, B vitaminleri açısından da zengin olup saç, tırnak, cilt ve beyin sağlığı için önemli bir gıda kaynağıdır. Ancak, pişirme yönteminin bu besinden ne ölçüde yararlanabileceğimizi etkilediğini hatırlatan Sayın, "Yumurta, toplamda 10 dakika boyunca pişirilmeli ve kaynamaya başladıktan sonra ateş kısılmalıdır. Bu şekilde besin değeri en yüksek seviyede elde edilir" dedi.
YUMURTAYI SAKIN BÖYLE PİŞİRMEYİN
Yarım pişmiş veya çiğ yumurtaların sağlık açısından bazı olumsuzluklar doğurabileceğine dikkat çeken Sayın, "Kayısı kıvamında veya pişmemiş yumurtada biotin adlı vitamin, avidin adlı protein ile bağlanır ve bu bileşenlerden yararlanamayız. Tam pişmiş bir yumurta tüketildiğinde ise bu olumsuz etkileşim önlenir" şeklinde konuştu.
Sayın, yumurta sarısının etrafında 10 dakikadan fazla pişirildiğinde oluşan yeşil-gri halkaya da dikkat çekti. "Bu halka, demir emilimini engeller. Oysa yumurta, demir eksikliği anemisinde oldukça faydalı bir besindir" dedi.