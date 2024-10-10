Rafadan Yumurta mı Yoksa Çok Haşlanmış Yumurta mı Daha Sağlıklı? Doktorlar İlk Kez Açıkladı

Uzman Diyetisyen Işın Sayın, Türk mutfağının sevilen besinlerinden biri olan yumurtanın, doğru pişirme yöntemleriyle tüketildiğinde sağlık açısından büyük faydalar sağladığını belirtti. Sayın, rafadan yumurtanın mu yoksa haşlanmış yumurtanın mı daha sağlıklı olduğunu açıkladı. Ayrıca, yumurtanın sarısındaki yüksek A vitamini içeriği sayesinde görme fonksiyonlarını desteklediğini, bağışıklığı güçlendirdiğini ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.