Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor

Üsküp, Makedonya'nın başkenti ve en büyük şehri olarak bilinir. Bu şehir, zengin kültürel mirası ve lezzetli mutfağıyla da ünlüdür. Üsküp mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de pişi olarak bilinir. Pişi, hamurun kızartılarak hazırlanan bir tür hamur işidir ve genellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Üsküp'te pişi genellikle evlerde yapılan geleneksel bir tariftir. Kadınlar, genellikle sabahları taze olarak pişi hazırlar ve aileleriyle birlikte keyifle tüketirler. Pişi yapmanın en kolay yolu ise şöyle tarif edilebilir:

Mayalı Pişi Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ılık su *

1 tatlı kaşığı toz şeker

Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya

5 su bardağı un *

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı *

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)