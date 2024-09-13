Puf Puf Kabaran Pişi Yapmanın Yolu! Sönmemesi İçin Üsküp'te Böyle Kızartılıyor
Pişi denilince akla Üsküp gelir. Peki Üsküp'te kadınlar pişiyi nasıl hazırlıyor? İşte lezzetli pişi yapmanın en kolay yolu
Üsküp, Makedonya'nın başkenti ve en büyük şehri olarak bilinir. Bu şehir, zengin kültürel mirası ve lezzetli mutfağıyla da ünlüdür. Üsküp mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de pişi olarak bilinir. Pişi, hamurun kızartılarak hazırlanan bir tür hamur işidir ve genellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Üsküp'te pişi genellikle evlerde yapılan geleneksel bir tariftir. Kadınlar, genellikle sabahları taze olarak pişi hazırlar ve aileleriyle birlikte keyifle tüketirler. Pişi yapmanın en kolay yolu ise şöyle tarif edilebilir:
Mayalı Pişi Tarifi
Malzemeler:
2 su bardağı ılık su *
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım paket yaş maya veya 1 paket kuru maya
5 su bardağı un *
1 tatlı kaşığı tuz
Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı *
*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)
Mayalı Pişi Nasıl Yapılır?
Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da uzun ve keyifli kahvaltıların aranan ögesi içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan mayalı pişi yapacağız? İşte sırasıyla mayalı pişi yapımı ve püf noktaları…
Mayalı Pişi Yapılışı
Mayalı pişiyi yapmak için öncelikle uygun bir kapta ılık su içerisinde şeker ve mayayı çözdürün.
Maya ve şeker çözdürüldükten sonra mayanın aktifleşmesini sağlamak için yaklaşık 10 dakika dinlenmeye bırakın.
Dinlenen karışıma azar azar unu ve tuzu ekleyerek karıştırın. Tuz miktarını damak tadınıza göre arttırabilirsiniz.
Un ve tuz da tamamen eklendikten sonra hamurunuzu yoğurun. Hamur kıvam alınca, üzerini örtüp oda ısısında bir saat kadar mayalanması için bırakın. Zamanınız varsa bu süreyi arttırabilirsiniz. Ne kadar uzun maya süresi, o kadar içi yumuşak pişi demek.
Hamurunuz mayalandıktan sonra hamurunuzu tezgaha alın ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu noktada hamuru tekrar yoğurmayın. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız parçaların üzerlerine un serpip düzleştirin.
10 dakika kadar da tezgahta mayalanması için bırakın.
Uygun bir tavada yağı kızdırın. Yağı iyi kızdırmak pişinin daha az yağ çekmesi için önemlidir. Bu noktada yağı yakmamaya da özen gösterin.
Kızdırılmış yağa pişilerinizi yerleştirin. Arkalı önlü dikkatli bir biçimde kızartın. Kızarmış pişilerinizi fazla yağını çekmesi için peçeteye serin.
Ve içi yumuşacık dışı çıtır çıtır mayalı pişiniz hazır!