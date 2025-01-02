Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!

Son dönemde birçok kişi pişmemiş patlıcan tarifi paylaşıyor. Oysa bu çok büyük bir hata. Pişmemiş patlıcan zehirleyebilir.

Patlıcanın yaprakları ve çiçekleri zehirli olduğu için, kesinlikle bu alanlar tüketilmemelidir. Bununla birlikte, çiğ patlıcan insanlar için zehirli bir madde olarak kabul edilen solanin içerir. Ancak patlıcandaki solanın konsantrasyonu çok güçlü dozlarda değildir. Bu yüzden çok küçük miktarda çiğ patlıcan tüketmek, genellikle herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak büyük miktarda tüketilmesi, insanlar için toksik etkiler yaratır. Solanin, mide bulantısı, kusma gibi sindirim sorunlarına yol açar.