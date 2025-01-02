Patlıcan Yerken Bir Kez Daha Düşünün!
Birçok kişi patlıcan yerken dikkat etmiyor. Şefler patlıcanla ilgili uyardılar.
Son dönemde birçok kişi pişmemiş patlıcan tarifi paylaşıyor. Oysa bu çok büyük bir hata. Pişmemiş patlıcan zehirleyebilir.
Patlıcanın yaprakları ve çiçekleri zehirli olduğu için, kesinlikle bu alanlar tüketilmemelidir. Bununla birlikte, çiğ patlıcan insanlar için zehirli bir madde olarak kabul edilen solanin içerir. Ancak patlıcandaki solanın konsantrasyonu çok güçlü dozlarda değildir. Bu yüzden çok küçük miktarda çiğ patlıcan tüketmek, genellikle herhangi bir soruna yol açmaz. Ancak büyük miktarda tüketilmesi, insanlar için toksik etkiler yaratır. Solanin, mide bulantısı, kusma gibi sindirim sorunlarına yol açar.
Ayrıca bazı insanların solanine karşı duyarlılığı olabilir. Bu da patlıcanı çiğ bir şekilde tükettiğinizde, eklem ağrıları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ve ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Eğer çiğ patlıcan yedikten sonra herhangi bir yan etki yaşıyorsanız, kesinlikle patlıcanı çiğ bir şekilde tüketmekten kaçının ve bir doktora başvurun.
Patlıcanı pişirmek, içeriğindeki solanini yok eder. Çiğ patlıcan, solanin sebebiyle acımsı bir tada sahiptir. Bu da onu tariflerde kullanılmayı imkansız bir hale getirebilir. Patlıcanın acılığını çıkarmak için genellikle tuzlama yöntemi kullanılır. Patlıcanı çiğ bir şekilde yemek istiyorsanız, diğer sebzelerle birleştirebilir ve salata yapımında kullanabilirsiniz. Sos ve baharatlarla tadını lezzetlendirebilirsiniz.