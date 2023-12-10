Partnerinize bunları asla söylemeyin! İşte tartışmalarda kaçınılması gereken cümleler

"Daha çok ... gibi olmalısın": Gaines, partnerinizi başka biriyle kıyaslamanın "asla ve asla harika bir strateji olmadığını" söyledi. Gaines, karşılaştırma oyununun kıskançlığa yol açabileceğine ve "bir ilişkide öz imaj, özgüven ve öz saygı ile ilgili pek çok sorun doğurabileceğine" işaret etti. Gaines, "Diğer insanları bunun dışında tutun ve kendi ihtiyaçlarınız hakkında konuşmaya odaklanın" diyor. Bu sizi daha savunmasız hissettirebilir, ancak çok daha üretken olacaktır.