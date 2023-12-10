Partnerinize bunları asla söylemeyin! İşte tartışmalarda kaçınılması gereken cümleler
Terapistler, çiftlerin birbirine söylemekten kaçınmaları gerektiği cümleleri açıkladı. İşte kaçınılması gereken 8 cümle ve onlar yerine kurulması gereken cümleler...
Terapistler, çiftlerin birbirine söylemekten kaçınmaları gereken cümleleri açıkladı. İşte kaçınılması gereken 8 cümle ve onların yerine kurulması gereken cümleler...
"Sen her zaman..." ve "Sen asla...": Washington'da bireyler ve çiftlerle çalışan lisanslı bir terapist olan Kier Gaines, bu terimlerin genellikle abartılı olduğunu ve partnerinizin göstermeye çalıştığı çabaları kabul etmediğini söyledi. Gaines, "Yani artık sorun çözmeye yönelik bir konuşma bile yapmıyorsunuz. Tam anlamıyla tartışma moduna giriyorsunuz" diyor. Bunun yerine "Çocukların arkasını toplamaya yardım etmediğini fark ediyorum; rahatsız olmamın nedeni bu" gibi cümleler kurmanız öneriliyor.
"Evet, ama...": Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü'nde psikolog olan ve "Love Every Day" kitabının yazarı Alexandra Solomon, bu cümleyi her zaman duyduğunu söylüyor. Dr. Solomon, "ama" kelimesinin kullanılmasının, "endişenize saygı göstermem biraz yapmacık oldu, ama gerçekten anlamıyorum ya da onaylamıyorum" anlamına geldiğini söyledi. Savunma yapmak yerine, partnerinizin sözlerini ve duygularını yansıtın. "Senden duyduğum şey şu ki..." gibi bir şey söylemeyi deneyin.
"Daha çok ... gibi olmalısın": Gaines, partnerinizi başka biriyle kıyaslamanın "asla ve asla harika bir strateji olmadığını" söyledi. Gaines, karşılaştırma oyununun kıskançlığa yol açabileceğine ve "bir ilişkide öz imaj, özgüven ve öz saygı ile ilgili pek çok sorun doğurabileceğine" işaret etti. Gaines, "Diğer insanları bunun dışında tutun ve kendi ihtiyaçlarınız hakkında konuşmaya odaklanın" diyor. Bu sizi daha savunmasız hissettirebilir, ancak çok daha üretken olacaktır.
"Aşırı tepki veriyorsun": Hangi tepkilerin uygun olduğuna tek bir kişinin karar veremeyeceğini söyleyen Dr. Solomon, bu ifadenin genellikle hesap verme sorumluluğunu atlamak için kullanıldığını da sözlerine ekledi. Dr. Solomon, yargılamak yerine, "'Tamam, dinliyorum. Bana daha fazlasını anlat. Neyi anlamakta zorlandığını anlamama yardımcı ol" cümlelerini öneriyor.
"Diğer ilişkilerimde bu hiç sorun olmamıştı": Silikon Vadisi'nde bir çift terapisti olan Wonbin Jung, bu sözlü bombanın "partnerinizle aranızdaki güven ve güveni gerçekten yok ettiğini" söylüyor. "Bir terapist olarak duyduğum gizli mesaj şu: 'Bu ilişkide yaşadığımız sorun senin yüzünden'"
"Sakin ol": Dr. Jung, partnerinizi sakin olmaya teşvik etmenin neredeyse her zaman ters etki yarattığını söylüyor. Jung, bunun yangına körükle gitmek gibi olduğunu söylüyor. Tıpkı "Sen delisin" demek gibi... Partnerlerden biri ya da her ikisi de tedirginse, Dr. Jung genellikle kısa bir ara vermelerini ve sakinleşmelerini tavsiye ediyor. Öte yandan Dr. Jung'un dediği gibi, partnerinize "Şu anda neye ihtiyacın var?" diye sorabilirsiniz.
"O kadar da büyük bir mesele değil": Gaines, partnerinizin endişelerinden birinin ciddi olmadığını söylediğinizde, bunun küçümseyici ve yanlış olduğunu söyledi. "Bir şeyin başkasına nasıl hissettirdiğini ölçemezsiniz" diye ekledi. Gaines bunun yerine, farklı bakış açılarına sahip olduğunuzu saygıyla kabul edin dedi. Ardından eşinizden bir konunun neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olmasını isteyin ve verebileceğiniz her türlü desteği sunun.