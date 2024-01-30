Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği

Aldatan insanların 5 ortak özelliği ortaya çıktı. Mutlu bir ilişki için partnerinizin bu davranışlarına dikkat edin.

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 1

Her iyi ilişkinin temelinde güven vardır. Ancak, ne yazık ki bu güven bazen sarsılır ve aldatılma endişesi ortaya çıkar. İşte Aldatıldığınızı anlamak için dikkate almanız gereken belirgin ipuçları...

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 2

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

Eşinizin davranışında belirgin bir değişiklik fark ediyorsanız, bu aldatma belirtisi olabilir. Bu, sürekli cep telefonunu kontrol etme, daha sık sosyal medyada olma veya geç saatlere kadar dışarıda olma gibi değişiklikleri içerebilir.

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 3

İLETİŞİMİN AZALMASI

Eşinizle olan iletişiminizin aniden azaldığını hissediyorsanız, bu da bir endişe kaynağı olabilir. Ortak ilgi alanlarınız hakkında konuşmaktan kaçınıyorlar veya genel olarak daha az konuşuyorlar olabilir.

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 4

DUYGUSAL UZAKLIK

Fiziksel yakınlığın azalmasının yanında, eşinizin sizden duygusal olarak da uzaklaştığını hissedebilirsiniz. Daha az etkileşimde bulunabilirler veya sizinle paylaşımlarını azaltabilirler.

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 5

GİZLİLİK ARTIYOR

Eşinizin aniden gizliliğine daha çok önem vermesi, aldatıldığınıza dair bir işaret olabilir. Telefonlarını, bilgisayarlarını veya sosyal medya hesaplarını korumaya daha fazla önem veriyor olabilirler.

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Partneriniz bunları yapıyorsa dikkat: Aldatan insanların 5 ortak özelliği - Resim: 6

AŞIRI SAVUNMACI TAVIR

Aldatan bir eş, genellikle suçluluk duygusu nedeniyle aşırı savunmacı olabilir. Eğer basit bir soruyu bile saldırgan bir şekilde yanıtlıyorlarsa, bu aldatmayı gizlemeye çalıştıklarının bir işareti olabilir.

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