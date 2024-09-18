Özenle Hasat Ediliyor! Şeflere Göre Yaşındansa Kurusu Daha Faydalıymış
Kuru bamyanın yaşına göre çok daha faydalı olduğu açıklandı.
Kuru bamyanın yaşına göre çok daha faydalı olduğu son araştırmalarla ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar, kuru bamyanın besin değerinin yaş bamya ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu durum, kuru bamyanın tüketilmesinin sağlık açısından daha faydalı olabileceğini gösteriyor.
Hasat sonrası bamyanın özenle toplanması, kurutulması ve saklanması, bu sebzenin faydalarından tam anlamıyla yararlanmak için oldukça önemlidir. Kuru bamya, taze bamya ile kıyaslandığında daha yoğun bir lezzete sahip olup, besin değerini de koruyarak daha uzun süre saklanabilir.
Kuru bamyanın faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğindeki yüksek lif oranı sindirim sistemini düzenler ve bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda düşük kalorili olmasıyla kilo kontrolüne de yardımcı olur. Yüksek miktarda protein, demir, magnezyum, potasyum ve çinko içermesi de kuru bamyanın sağlık açısından zengin bir besin olduğunu gösterir.
Kuru bamya tarifi ise oldukça basittir.
Zeytinyağlı Kuru Bamya Yemeği Tarifi İçin Malzemeler
1, 5 dizgi kuru bamya
1 büyük boy soğan
2 diş sarımsak
1 orta boy domates
Yarım çay bardağından az zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
Tuz
Karabiber
Yarım limon
TARİFİ
Kuru bamyayı bir gece önceden sıcak suyla dolu bir kapta ıslatınız. Dilerseniz pişireceğiniz gün kuru bamyaları kaynatabilirsiniz.
Kaynarken salya bırakmaması için kullanılmış limon kabuklarını içine atınız.
Tencereyi zeytinyağı, soğanı ve sarımsağı atıp pembeleşinceye kadar kavuruyoruz.
Kabuğunu soyup küp küp doğradığımız domatesleri ekleyip karıştırıyoruz.
Salçaları ekleyip yağda kavuruyoruz.
Bamyaları ilave edip tencerede karıştırıyoruz.
Üstünü kapatacak şekilde sıcak su ilave edip tuz, karabiber ve limonu ekliyoruz.
30 dakika pişirdikten sonra servis edebilirsiniz, Afiyet olsun.
Kaynak: nefisyemektarifleri.com