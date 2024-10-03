Otomotiv Devi 27 Binden Fazla Aracını Acil Koduyla Geri Çağırıyor: Ölümcül Hatalar Tespit Edildi

Tesla, daha önce de Cybertruck modellerini geri çağırmıştı. Şirket, geri vitese geçildiğinde görüntünün iki saniye içinde görünmeyebileceğini ve geri görüş kamerasının ekranının altı ila sekiz saniye boyunca boş kalabileceğini belirtmişti. Ayrıca, bu yılın başlarında silecekler ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'deki birçok Cybertruck modelini geri çağırdığına dikkat çekildi.