Otomotiv Devi 27 Binden Fazla Aracını Acil Koduyla Geri Çağırıyor: Ölümcül Hatalar Tespit Edildi
Ünlü otomotiv devi 27 binden fazla arasını acil koduyla geri çağırma kararı aldı. Yetkililer tarafından ölümcül hatalar tespit edildi.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bir rapora göre, Tesla, Amerika Birleşik Devletleri’nde 27 binden fazla Cybertruck modelini geri çağırma kararı aldı. Geri çağırmanın nedeni, araçların geri dönüş kameralarında yaşanan gecikmeler olarak belirlendi.
ARAÇLARDA ÖLÜMCÜL HATALAR TESPİT EDİLDİ
Yetkililer, bu durumun sürücülerin görüşünü olumsuz etkileyerek kaza riskini artırabileceğini ifade etti. Tesla yetkilileri, geri çağrılan araçların sisteminin kapanmadan önce yeniden başlatılma komutu aldığını ve bu durumun geri görüş görüntüsünün ekranda gecikmelere neden olduğunu açıkladı. Sorunun bir yazılım güncellemesi ile düzeltileceği vurgulandı.
Tesla, daha önce de Cybertruck modellerini geri çağırmıştı. Şirket, geri vitese geçildiğinde görüntünün iki saniye içinde görünmeyebileceğini ve geri görüş kamerasının ekranının altı ila sekiz saniye boyunca boş kalabileceğini belirtmişti. Ayrıca, bu yılın başlarında silecekler ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'deki birçok Cybertruck modelini geri çağırdığına dikkat çekildi.