Otobüslerdeki En Güvenli Koltuk Hangisi? Burada Oturanın Kaza Anında Burnu Bile Kanamıyor
Şehirler arası yolculuklarda en çok tercih edilen ulaşım araçlarından biri olan otobüslerde, güvenli bir yolculuk için hangi koltuğu seçmek gerektiği hep merak konusu olmuştur. Peki, otobüs kazası durumunda en güvenli koltuk hangisi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Çoğumuz otobüs yolculuğunda kendimize göre bir koltuk tercihi yaparız. Kimileri manzarayı izlemek için pencere kenarını, kimileri rahatça uzanmak için arka koltukları tercih eder. Ancak güvenlik açısından bakıldığında en doğru seçim bakın neresiymiş...
ÖN KOLTUK MU, ARKA KOLTUK MU YOKSA PENCERE KENARI MI?
Ön Koltuklar: Genellikle şoförün arkasındaki koltukların en güvenli olduğu düşünülür. Ancak kafa kafaya çarpışmalarda bu koltuklar büyük risk altındadır.
Arka Koltuklar: Arka koltuklar da arkadan çarpma gibi durumlarda ciddi risk taşır.
Pencere Kenarı: Pencere kenarı, yan çarpışmalarda veya yoldan çıkan araçların neden olduğu kazalarda risklidir.
OTOBÜSLERDEKİ EN GÜVENLİ KOLTUK NERESİ?
Araştırmalar ve kaza istatistikleri, otobüsün orta kısmında, pencere kenarının hemen yanındaki koltukların en güvenli olduğunu gösteriyor. Bu koltuklar, hem ön hem de arka çarpışmalarda daha az risk taşıyor. Ayrıca yan çarpışmalarda da diğer koltuklara göre daha korunaklı bir konumda bulunuyor.
NEDEN ORTA KOLTUKLAR DAHA GÜVENLİ?
Otobüsün ağırlık merkezi genellikle orta kısımda olduğundan, bu bölge çarpışmalarda daha az sarsılır. Orta kısımda bulunan koltuklar, çarpışma anında diğer bölümlere göre daha fazla koruma sağlar. Hem ön hem de arka çarpışmalarda, yan çarpışmalarda ve yoldan çıkma gibi durumlarda orta kısım, diğer bölümlere göre daha az risk taşır.