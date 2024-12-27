Otobüslerdeki En Güvenli Koltuk Hangisi? Burada Oturanın Kaza Anında Burnu Bile Kanamıyor

OTOBÜSLERDEKİ EN GÜVENLİ KOLTUK NERESİ?

Araştırmalar ve kaza istatistikleri, otobüsün orta kısmında, pencere kenarının hemen yanındaki koltukların en güvenli olduğunu gösteriyor. Bu koltuklar, hem ön hem de arka çarpışmalarda daha az risk taşıyor. Ayrıca yan çarpışmalarda da diğer koltuklara göre daha korunaklı bir konumda bulunuyor.