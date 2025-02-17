Otobüslerde Ters Koltuk Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Duyunca Artık Hep Ters Oturacaksınız

TERS KOLTUKLAR DAHA GÜVENLİ

Sadece yer tasarrufu değil, aynı zamanda güvenlik açısından da ters koltukların önemli bir avantaj sunduğu belirtiliyor. Olası bir kaza anında, yüzü ileri dönük oturan yolcular daha fazla savrulma riski taşırken, ters oturan yolcular koltuklarına yaslandıkları için daha az zarar görebiliyor.

Yüksek hızda yaşanan çarpışmalarda, sırtın koltuğa dayanıyor olması, yaralanma riskini azaltarak yolcuların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesine yardımcı olabilir.

Her ne kadar pek çok kişi ters koltukları rahatsız edici bulsa da, bu tasarımın ardında hem konfor hem de güvenliği ön planda tutan bir mühendislik anlayışı yatıyor.