Otobüs Koltuklarındaki Desenlerin Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Desenlerin Bir Amacı Varmış

Otobüs koltuklarının rengarenk ve karmaşık desenleri, ilk bakışta estetik kaygılardan uzak gibi görünse de, aslında oldukça pratik bir amaca hizmet ediyor. Bu desenlerin özellikle seçilmesinin altında meğer çok önemli bir neden yatıyormuş.

Otobüs koltuklarının desenleri, bilgisayar algoritmaları tarafından tasarlanıyor. Yani bu desenler, rastgele değil, belirli bir amaca yönelik olarak oluşturuluyor. Peki, bu amacın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?