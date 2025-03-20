Osman Sınav Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Osman Sınav Neden Öldü? İşte Osman Sınav'ın Film ve Dizileri

İŞTE OSMAN SINAV'IN FİLM VE DİZİLERİ

Osman Sınav, televizyon ve sinema dünyasında birçok unutulmaz yapıma imza attı. 1987’de "Bir Muharririn Ölümü" adlı TV filmiyle yönetmenliğe adım atan Sınav, ardından 1989 yılında "Hünkarın Bir Günü" filminin senaryosunu yazdı. 1990’lı yıllarda çektiği "Yalancı Şafak", "Küçük Dünya" ve "Aşka Kimse Yok" gibi yapımlarla adını duyurdu.

Televizyon dizileri alanında büyük başarılar yakalayan Osman Sınav, 1993 yılında "Süper Baba" dizisini yöneterek geniş kitlelerce tanındı. 1994 yılında çektiği "Yalancı" filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı.

1998 yılında "Gerilla" filmini yöneten Sınav, bu yapımla Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Tomris Oğuzalp’i sinema dünyasına kazandırdı.

DELİ YÜREK VE KURTLAR VADİSİ İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

1999 yılında Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfederek Türk televizyonuna kazandıran Osman Sınav, "Deli Yürek" dizisini hayata geçirdi. 2002 yılında "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filmi ile gişede büyük başarı elde etti.

2003 yılında "Ekmek Teknesi" dizisini çeken Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin de 55. bölüme kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Derin devlet ve mafya ilişkilerini konu alan dizi, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Bu projelerin ardından "Kapıları Açmak" ve "Acı Hayat" gibi yapımlarla yönetmenlik kariyerine devam etti.

Osman Sınav, sinema alanında da dikkat çekici projelere imza attı. 2007 yılında vizyona giren "Pars: Kiraz Operasyonu" filmi, uluslararası oyuncuların da yer aldığı bir kadroya sahipti. Mehmet Kurtuluş ve Udo Kier’in rol aldığı yapım, aksiyon sahneleriyle büyük beğeni topladı.

Osman Sınav, son olarak ATV’de yayınlanan "Yalnız Kurt" dizisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan yapım, siyasi ve toplumsal olaylara değiniyor.

KİŞİSEL HAYATI

Osman Sınav, 1985 yılında Tangül Sınav ile evlendi ve bu evlilikten Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav ve Mehmet Kenan Sınav adında üç çocuğu oldu. Ancak 2016 yılında eşiyle yollarını ayırdı.

Yıllar boyunca televizyon ve sinema sektörüne damga vuran Osman Sınav, Türk yapımcılık ve yönetmenlik alanında önemli bir isimdir.