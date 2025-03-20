Osman Sınav Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında? Osman Sınav Neden Öldü? İşte Osman Sınav'ın Film ve Dizileri
Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Osman Sınav 69 yaşında hayatını kaybetti. Peki Osman Sınav kimdir, nereli, kaç yaşında? Osman Sınav neden öldü? İşte Osman Sınav'ın film ve dizileri...
Kaynak: Haber Merkezi
Türk sinema ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden, usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayata veda etti. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav özellikle 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi', 'Kurtlar Vadisi', 'Sakarya Fırat' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bıraktı.
OSMAN SINAV KİMDİR?
Osman Sınav, 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümü’ne kaydoldu. Sinema alanına ilgisi nedeniyle İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü’nde de eğitim aldı ve 1979 yılında mezun oldu.
ÜNLÜ YÖNETMENİN KARİYER HAYATI
Profesyonel iş hayatına Man Ajans’ta metin yazarı olarak başlayan Sınav, daha sonra 1980-1984 yılları arasında Grafika Lintas Ajansı’nda creative grup başkanı olarak görev yaptı. 1984 yılında kendi yapım şirketi Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.'ni kurarak sinema sektörüne adım attı. Uzun yıllar reklam sektöründe çalışarak yaklaşık 500 reklam filmi ve kampanyaya imza attıktan sonra, 1987 yılında tamamen sinema ve televizyon projelerine yönelmeye karar verdi.
İŞTE OSMAN SINAV'IN FİLM VE DİZİLERİ
Osman Sınav, televizyon ve sinema dünyasında birçok unutulmaz yapıma imza attı. 1987’de "Bir Muharririn Ölümü" adlı TV filmiyle yönetmenliğe adım atan Sınav, ardından 1989 yılında "Hünkarın Bir Günü" filminin senaryosunu yazdı. 1990’lı yıllarda çektiği "Yalancı Şafak", "Küçük Dünya" ve "Aşka Kimse Yok" gibi yapımlarla adını duyurdu.
Televizyon dizileri alanında büyük başarılar yakalayan Osman Sınav, 1993 yılında "Süper Baba" dizisini yöneterek geniş kitlelerce tanındı. 1994 yılında çektiği "Yalancı" filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı.
1998 yılında "Gerilla" filmini yöneten Sınav, bu yapımla Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Tomris Oğuzalp’i sinema dünyasına kazandırdı.
DELİ YÜREK VE KURTLAR VADİSİ İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
1999 yılında Kenan İmirzalıoğlu’nu keşfederek Türk televizyonuna kazandıran Osman Sınav, "Deli Yürek" dizisini hayata geçirdi. 2002 yılında "Deli Yürek: Bumerang Cehennemi" filmi ile gişede büyük başarı elde etti.
2003 yılında "Ekmek Teknesi" dizisini çeken Sınav, "Kurtlar Vadisi"nin de 55. bölüme kadar yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Derin devlet ve mafya ilişkilerini konu alan dizi, Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yapımları arasına girdi.
Bu projelerin ardından "Kapıları Açmak" ve "Acı Hayat" gibi yapımlarla yönetmenlik kariyerine devam etti.
Osman Sınav, sinema alanında da dikkat çekici projelere imza attı. 2007 yılında vizyona giren "Pars: Kiraz Operasyonu" filmi, uluslararası oyuncuların da yer aldığı bir kadroya sahipti. Mehmet Kurtuluş ve Udo Kier’in rol aldığı yapım, aksiyon sahneleriyle büyük beğeni topladı.
Osman Sınav, son olarak ATV’de yayınlanan "Yalnız Kurt" dizisinin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi. Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan yapım, siyasi ve toplumsal olaylara değiniyor.
KİŞİSEL HAYATI
Osman Sınav, 1985 yılında Tangül Sınav ile evlendi ve bu evlilikten Yusuf Ömer Sınav, Ayşegül Sınav ve Mehmet Kenan Sınav adında üç çocuğu oldu. Ancak 2016 yılında eşiyle yollarını ayırdı.
Yıllar boyunca televizyon ve sinema sektörüne damga vuran Osman Sınav, Türk yapımcılık ve yönetmenlik alanında önemli bir isimdir.