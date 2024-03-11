Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı

John Cena, Oscar töreninde En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü Poor Things'e takdim ederken sahneye çıplak çıktı.

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Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı - Resim: 1

John Cena, 1974'teki 46'ncı Oscar töreninde David Niven'in Elizabeth Taylor'ı tanıttığı sırada çıplak bir adamın sahneye çıktığı anlara saygı duruşunda bulunmak için En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü Poor Things'e takdim ederken Oscar sahnesine çıplak çıktı.

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Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı - Resim: 2

96'ncı Oscar Ödülleri'nin sunucusu Jimmy Kimmel, 1974'te yaşanan olayı hatırlatarak, "Bugün sahneye çıplak bir adamın koştuğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çılgınca olmaz mıydı?" diye sordu.

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Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı - Resim: 3

'ERKEK VÜCUDU ŞAKA DEĞİL'

Sorunun ardından John Cena sahnenin köşesinden kafasını dışarı çıkardı ve Kimmel'a "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.

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Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı - Resim: 4

Kimmel bu kısmın "komik olması gerektiğini" söyledi ve Cena buna esprili bir şekilde "Erkek vücudu şaka değil!" diyerek yanıt verdi.

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Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı - Resim: 5

Cena, sahneye cinsel bölgelerini kaplayan büyük bir zarftan başka bir şey olmadan çıktı. Zarfı açmak için hareket edemediği için perdeye benzer bir kıyafet giydirildi.

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