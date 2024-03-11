Oscar törenine damga vuran anlar: Ödülü vermek için sahneye çıplak çıktı

'ERKEK VÜCUDU ŞAKA DEĞİL'

Sorunun ardından John Cena sahnenin köşesinden kafasını dışarı çıkardı ve Kimmel'a "Fikrimi değiştirdim. Sadece bu konuda doğru hissetmiyorum. Bu zarif bir olay, biliyorsun, böylesine tatsız bir şakayı önerdiğin için şu anda utanmalısın" dedi.