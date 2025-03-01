ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUA: Oruç Açarken Hangi Dualar Okunur? İşte İftar Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu
İftar vakti, bereket ve şükrün en yoğun olduğu anlardan biridir. Peki, iftarda oruç açarken hangi dualar okunur? İşte iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayı, sadece oruç tutmayı değil, aynı zamanda sabır, ibadet ve manevi arınmayı da içerir. Oruç tutan kişiler, sahurda niyet ederek gün boyunca yemekten uzak durur ve manevi bir yolculağa çıkar. Ramazan ayının manevi atmosferinde oruç tutan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarını açar. İftar vakti, bereket ve şükrün en yoğun olduğu anlardan biridir. Bu nedenle oruç açarken dua etmek büyük önem taşır. Peki, iftarda oruç açarken hangi dualar okunur? İşte iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu...
İFTAR DUASI OKUNUŞU
İftar duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:
Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.
İFTAR DUASI ANLAMI
Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.
İFTAR SOFRASINDA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?
İftara su ile başlanmalı, daha sonra mideyi yavaşça hazırlayarak hurma veya zeytin tüketilmelidir.
Sindirim sistemini rahatlatmak için ılık bir çorba ve bir dilim ekmekle başlamalı, ardından 15-20 dakika ara verebilirsiniz. Bu süre zarfında beyinden mideye giden açlık sinyallerini kontrol altına almak önemlidir.
Ağır, yağlı ve kızarmış yiyeceklerden kaçınmalı , bunun yerine lifli ve sindirimi kolay yemek tercih edilmelidir.
Besinler iyice çiğnenmeli ve yavaş yenmelidir çünkü hızlı yemek mideyi yorarak sindirimi zorlaştırır.