ORUÇ AÇARKEN OKUNACAK DUA: Oruç Açarken Hangi Dualar Okunur? İşte İftar Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

Ramazan ayı, sadece oruç tutmayı değil, aynı zamanda sabır, ibadet ve manevi arınmayı da içerir. Oruç tutan kişiler, sahurda niyet ederek gün boyunca yemekten uzak durur ve manevi bir yolculağa çıkar. Ramazan ayının manevi atmosferinde oruç tutan Müslümanlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarını açar. İftar vakti, bereket ve şükrün en yoğun olduğu anlardan biridir. Bu nedenle oruç açarken dua etmek büyük önem taşır. Peki, iftarda oruç açarken hangi dualar okunur? İşte iftar duası Arapça ve Türkçe okunuşu...