80 Bin TL İçin Alnına Yaptırdığı Dövmeyi Görenler İnanamadı: Orkun Işıtmak’ın Açık Eksiltme Programında Skandal
Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunduğu "Açık Eksiltme" programında, bir yarışmacı alnına 80 bin TL için kalıcı olarak 'enayi' yazısını dövme yaptırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunduğu "Açık Eksiltme" programında yaşanan bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yarışmacılardan biri, 80 bin TL karşılığında alnına "enayi" yazısını dövme yaptırarak herkesi şaşırttı.
80 BİN TL İÇİN ALNINA 'ENAYİ' DÖVMESİ YAPTIRDI
Programın formatı gereği, yarışmacılar birbirleriyle rekabet ederek belirli görevleri en düşük fiyatla tamamlamaya çalışıyor. Bu bölümde ise en düşük teklifi veren yarışmacı, alnına "enayi" yazdırma cezasını kabul etti.
SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Bu olay, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, yarışmacının aldığı paranın bu eyleme değip değmeyeceğini sorgularken, bazıları ise içerik üretme adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını savundu.