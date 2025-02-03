80 Bin TL İçin Alnına Yaptırdığı Dövmeyi Görenler İnanamadı: Orkun Işıtmak’ın Açık Eksiltme Programında Skandal

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bu olay, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar, yarışmacının aldığı paranın bu eyleme değip değmeyeceğini sorgularken, bazıları ise içerik üretme adına yapılan bu tür eylemlerin sınırları zorladığını savundu.