Eda Taşpınar hakkında soruşturma
Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
Eda Taşpınar'ın sosyal medyada cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar'ın sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Re'sen başlatılan soruşturmanın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.