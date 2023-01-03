Eda Taşpınar hakkında soruşturma

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar'ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.