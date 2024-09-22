Ömrümüzü Uzatmanın Sırrı Ortaya Çıktı! Tüm Genetik Hastalıklar Tarih Olacak

HATALI GENLER DÜZELTİLECEK

CRISPR-Cas9, laboratuvar ortamında bilim insanlarına hastalıkların kökenlerini anlamada mükemmel bir araç sunar. Örneğin, Parkinson hastalığı, beynimizdeki belirli hücrelerin hasar görmesiyle ortaya çıkar ve bu süreçte genlerdeki bazı hatalar etkili olabilir. “Acaba Parkinson’a gen mutasyonları mı neden oluyor?” sorusunu yanıtlamak için, yeterli sayıda hasta bulup deneyler yapmak gereklidir. Ancak bu aşamalar, “Bu kadar çok hastayı nasıl bulacağız?” ve “Deneyler nasıl gerçekleştirilecek?” gibi sorular nedeniyle oldukça zordur. İşte burada CRISPR devreye girer.