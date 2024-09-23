Öleceğini Hissedip Vasiyet Etmişti! Mezarı Açanlar Gözlerine İnanamadı: Çok Yumuşak ve Sıcak…
Meditasyon yaparken vefat edeceğini hisseden Budist rahip, öğrencilerini toplayarak vasiyetini açıkladı. Budist rahibin vasiyeti olduğu şekilde gömülüp mezarının daha sonra açılmasıydı. Vasiyet ettiği gibi gömülüp mezarı açıldıktan sonra rahibi görenler dona kaldı. Itiligov, aradan 75 yıl geçmesine rağmen oturur pozisyonda toprak altında duruyordu. Peki, Bu Budist rahip toprak altında çürümeden nasıl kaldı?
Kaynak: Haber Merkezi
Dashi-Dorzho Itigilov, çok küçük yaşta öksüz kaldığı için Buryatya'da, Moğolistan sınırında yer alan Rusya'ya bağlı bölgede bulunan Budist tapınaklarına katıldı. Henüz 16 yaşındayken Budist rahip olma yolunda ilerlemeye başlarken, hayatını bu inanca adadı. 1911 yılında Hambo Lama, yani bölgenin en yüksek dini lideri olarak seçildi ve Budizm'in çeşitli kollarını birleştirme çabalarına öncülük etti. İnançlarına derin bir bağlılık gösteren Itigilov, öğrencileri tarafından saygı duyulan ve sevilen bir din adamıydı.
1927'de Itigilov, öğrencilerine son meditasyonunu yapacağını söyledi ve ölmeden önceki tek isteği, bedeninin otuz yıl sonra mezarından çıkarılmasıydı. Meditasyon pozisyonunda hayatını kaybeden rahip, isteği üzerine lotus pozisyonunda gömüldü. O dönemde Sovyetler Birliği'nin baskıcı rejimi nedeniyle Budist rahipler büyük bir zulüm gördü; tapınaklar yerle bir edildi ve rahipler idam edildi.
Sovyetler Birliği’nin din üzerindeki baskısının azalmasından yıllar sonra, Itigilov'un öğrencileri onun vasiyetini yerine getirerek, mezarını açtı. Şaşırtıcı bir şekilde, bedeninin hiçbir şekilde bozulmadığını gördüler. Rahibin vücudu hala lotus pozisyonunda ve neredeyse hiç çürüme belirtisi göstermeden duruyordu. Ancak Sovyet rejiminin katı kuralları nedeniyle öğrencileri bedenini tekrar tuzlayarak gizli bir mezara koymak zorunda kaldılar.
75 yıl sonra, 2002 yılında Itigilov'un mezarı tekrar açıldı. Bu kez bilim insanları, adli tıp uzmanları ve rahipler eşliğinde yapılan incelemede, bedenin hala bozulmamış olduğu görüldü. Uzmanlar, bu sıra dışı olayın nasıl mümkün olduğunu araştırdı. Moskova'daki Biyomedikal Teknolojiler Merkezi'nden uzmanlar, bedenin tuzlanmasının ve bölgedeki toprak yapısının etkili olabileceğini öne sürdüler. Ancak bedenin korunmasıyla ilgili kesin bir sonuca varılamadı.
Bugün Itigilov'un bedeni, Rusya’daki Ivolginsk Tapınağı’nda sergilenmektedir. Üzerinde sarı bir cüppe ve mavi bir kuşak bulunan rahip, hala lotus pozisyonunda dururken ve cildinin dokusunun neredeyse canlı bir insanınkine yakın sıcaklık ve yumuşaklıkta olduğu ifade edildi.