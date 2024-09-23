Öleceğini Hissedip Vasiyet Etmişti! Mezarı Açanlar Gözlerine İnanamadı: Çok Yumuşak ve Sıcak…

Dashi-Dorzho Itigilov, çok küçük yaşta öksüz kaldığı için Buryatya'da, Moğolistan sınırında yer alan Rusya'ya bağlı bölgede bulunan Budist tapınaklarına katıldı. Henüz 16 yaşındayken Budist rahip olma yolunda ilerlemeye başlarken, hayatını bu inanca adadı. 1911 yılında Hambo Lama, yani bölgenin en yüksek dini lideri olarak seçildi ve Budizm'in çeşitli kollarını birleştirme çabalarına öncülük etti. İnançlarına derin bir bağlılık gösteren Itigilov, öğrencileri tarafından saygı duyulan ve sevilen bir din adamıydı.

1927'de Itigilov, öğrencilerine son meditasyonunu yapacağını söyledi ve ölmeden önceki tek isteği, bedeninin otuz yıl sonra mezarından çıkarılmasıydı. Meditasyon pozisyonunda hayatını kaybeden rahip, isteği üzerine lotus pozisyonunda gömüldü. O dönemde Sovyetler Birliği'nin baskıcı rejimi nedeniyle Budist rahipler büyük bir zulüm gördü; tapınaklar yerle bir edildi ve rahipler idam edildi.