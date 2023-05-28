Öldükten sonra geri dönen kadın 'öbür dünya'yı anlattı: O detay herkesi ürpertti
Courtney Santiago, isimli kadın öldükten sonra yaşama geri döndüğünü ifade ederek yaşadıklarını anlattı. Sözleri herkesin içini ürpertti.
Sosyal medya platformu TikTok’ya yayınlanan bir video çok konuşuldu. Courtney Santiago isimli 32 yaşındaki kadın, meme kanseri için tarama yaptırdı.
Sağlık görevlileri ona serum taktığında Santiago'nun vücudu şoka girdi ve bu da kan basıncının düşmesine ve bilincini kaybederek kalp atış hızının ciddi şekilde yavaşlamasına neden oldu.
Yaşanan olayın ardından 40 saniye boyunca öldüğünü öne süren Courtney Santiago, “bir ömür gibi gelen" sürede diğer tarafa gittiğini belirterek deneyimlerini anlattı. Santiago, TikTok’ta paylaştığı videoda, "Zaman kavramı yoktu, sadece tam bir huzur duygusu vardı" dedi.
Santiago, "Vücudumu, hayatımı, oğlumu veya ailemi ve arkadaşlarımı geride bırakmaktan endişe duymuyordum - bunların hiçbiri önemli gelmiyordu" dedi.