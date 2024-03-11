Öğretmenlik hayalini bıraktı, çiftlik kurdu: Şimdilerde hayvancılık yapıyor!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde yaşayan evli iki çocuk babası 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğinden vazgeçerek büyükbaş hayvan tesisi kurdu. Balcı, şimdilerde günde 300 litre süt üretimi yapıyor.
Malatya'da yaşan 45 yaşındaki kimya öğretmenliği mezunu Gökhan Balcı, öğretmenlik hayalinden vazgeçti.
Balcı, öğretmenlik mesleğinden vazgeçerek büyükbaş hayvan tesisi kurmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulundu.
ÇİFTLİK KURDU
Yüksek Lisans eğitimini de başarı ile tamamlayan Gökhan Balcı yıllarca hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine çok yaklaşmışken, ailesinin de desteği ile başvurduğu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) aldığı destekle çiftlik kurdu.
300 LİTRE SÜT ÜRETİMİ YAPIYOR
12 dönümlük bir alan üzerine kurulan modern tesiste şimdilerde günlük 300 litre süt üretimi yapan Gökhan Balcı, hedefinin üretim kapasitesini arttık olduğunu söyledi.
"SÜT SIĞIRCILIĞINA YÖNELDİM"
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) görev yapan bir personelin tavsiyesi üzerine çiftlik kurmak için 4 yıl önce başvuruda bulunduklarını kaydeden Gökhan Balcı, "Kimya öğretmenliği mezunuyum. Yüksek lisansımı da yaptım. Hayvancılığa olan ilgim nedeniyle süt sığırcılığı yetiştiriciliğine yöneldim" dedi.
"FİRMALARA SATIYORUZ"
"2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunduğumuz projemizin onaylanmasının ardından üretime başladık" diyen Balcı, "Ürettiğimiz sütlerin bir kısmını kendimiz tüketiyoruz geriye kalanlar ise firmalara satıyoruz" ifadelerini kullandı.
Balcı, hedeflerinin 80 olan hayvan sayısını daha da çoğaltarak üretim kapasitesini arttırmak olduğunu söyledi.