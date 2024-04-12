Öğretmenliği bıraktı, köyüne döndü: Yaptığı işle hedefini daha da büyüttü!

Yozgat'ta küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla hayata geçirilen 'Köyümde yaşamak için bir 'SÜRÜ' nedenim var' projesi, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Yozgat'ta üreticinin umudu oldu.