Öğrenince Tek Öğününüz Olacak: Bu 2 Besin Vücuttaki Uzun Ömür Genlerini Aktif Hale Getiriyor!

Araştırmaya göre, avokado ve domatesin bir araya gelmesi, vücutta yaşlanmayı geciktiren süreçleri harekete geçiriyor.

Bilim insanları, avokadonun içerdiği omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin, domateste bulunan güçlü bir antioksidan olan likopenin emilimini dört kat artırdığını ortaya koydu. Likopen, hücre yenilenmesini desteklerken iltihaplanma süreçlerini engelleyen önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini azalttığı da biliniyor.

Ancak uzmanlar, likopenin vücut tarafından yeterince emilebilmesi için çoklu doymamış yağlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar, bu antioksidanın hücrelere derinlemesine nüfuz etmesini sağlıyor. Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak avokado ve domates tüketen kişilerde antioksidan seviyelerinin belirgin şekilde arttığı görüldü.