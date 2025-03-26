Ofisteki Çay ve Kahve Makinelerini Kullananlar Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor…

FİLTRELEME KAHVENİN YAPISINI BOZUYOR

Araştırmada incelenen 14 makinenin 11’i klasik filtre kahve makinesi, 3’ü ise espresso makinesiydi. Beş farklı kahve markasının orta ve koyu kavrulmuş çekirdekleri kullanılarak yapılan testlerde kağıt filtreli makinelerin zararlı bileşikleri süzmede daha başarılı olduğu görüldü.

Öte yandan, French press ve perkolatör gibi süzülmeyen yöntemlerle yapılan kahvelerde de bu maddelerin oranının yüksek olduğu tespit edildi.