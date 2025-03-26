Ofisteki Çay ve Kahve Makinelerini Kullananlar Dikkat! Ölüme Kadar Götürüyor…
İsveç’te yapılan yeni bir araştırma, iş yerlerinde kullanılan kahve makinelerinin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
Uppsala Üniversitesi’nden bilim insanları, ofislerde sıkça kullanılan kahve makinelerinde hazırlanan kahvelerin, LDL (kötü) kolesterol seviyelerini artıran bileşikler içerdiğini tespit etti.
OFİS KAHVELERİ DAHA FAZLA ZARARLI MADDE İÇERİYOR
Araştırmacılar, 14 farklı iş yerinde kullanılan kahve makinelerinden örnekler alarak içerdikleri kafestol ve kahweol adlı bileşikleri inceledi. Bu maddelerin, evde yapılan kahvelere kıyasla ofis kahvelerinde daha yüksek seviyede bulunduğu belirlendi.
Araştırmanın başındaki isimlerden Prof. David Iggman, bu bileşiklerin kahve çekirdeğinde doğal olarak bulunduğunu ancak kahve makinelerinin filtreleme sistemine bağlı olarak süzülme oranlarının değiştiğini belirtti. Iggman, "Kağıt filtreler bu zararlı bileşikleri etkili şekilde süzebilirken, metal filtreler bu maddelerin büyük kısmını kahveye bırakıyor" dedi.
FİLTRELEME KAHVENİN YAPISINI BOZUYOR
Araştırmada incelenen 14 makinenin 11’i klasik filtre kahve makinesi, 3’ü ise espresso makinesiydi. Beş farklı kahve markasının orta ve koyu kavrulmuş çekirdekleri kullanılarak yapılan testlerde kağıt filtreli makinelerin zararlı bileşikleri süzmede daha başarılı olduğu görüldü.
Öte yandan, French press ve perkolatör gibi süzülmeyen yöntemlerle yapılan kahvelerde de bu maddelerin oranının yüksek olduğu tespit edildi.
KAHVENİN FAYDALARI VE ZARARLARI NELERDİR
Bilimsel çalışmalar, kahvenin bazı faydalarına da dikkat çekiyor. Kanser ve bunama riskini azaltabilir, kilo vermeye yardımcı olabilir ve düzenli kahve tüketenlerin erken ölüm riskinin daha düşük olduğu belirtiliyor.
Ancak aşırı kahve tüketimi, anksiyete, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırabiliyor. Uzmanlar, günlük 400 mg’dan fazla kafein alımının kalp sağlığına zarar verebileceği konusunda uyarıyor.